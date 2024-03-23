Rusya'dan Moskova'daki terör saldırısına ilişkin yeni açıklama: Ukrayna detayı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki saldırıya katılan teröristlerin "Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığını ve Ukrayna tarafında temasları olduğunu" bildirdi.
Rusya, Moskova’daki terör saldırısına ilişkin yeni gelişmeleri açıkladı. Konser salonuna yapılan saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'daki saldırıya katılan teröristlerin kaçışında Ukrayna detayını verdi. Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına katılanların yakalanmasına ilişkin bilgi verildi.
SUÇ ORTAKLARI ARANIYOR
Saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, teröristlerin suç ortaklarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Saldırının özenle planlandığı belirtilen açıklamada, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Açıklamada, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı." denildi. Açıklamada, terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI
Rusya'nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açması yer almıştı.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.
Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 93 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Rusya Sağlık Bakanlığı da 115 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
Moskova'da hafta sonu halka açık tüm etkinlikler iptal edilmiş, terör saldırısını ele almak için "görev gücü" kurulduğu açıklanmıştı.
Kremlin, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "Moskova'daki terör saldırısına doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin yakalandığını" rapor ettiğini bildirmişti.