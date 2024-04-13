İran İsrail'e saldırıyı resmen başlattı! İşte bölgede anbean yaşananlar...

13 Nisan 2024 22:47 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 00:15

Canlı Anlatım Özeti

ÜRDÜN, OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA

DRONLAR İSRAİL'E NE ZAMAN ULAŞACAK?

"DRONLARI YOK ETMEYE HAZIRIZ"

SALDIRI SONRASI ABD HAREKETE GEÇTİ

İSRAİL'DEN 'SIĞINAKLARA GİDİN' ÇAĞRISI

DRONE SALDIRISI BAŞLADI

İsrail, 1 Nisan’da İran’ın Şam’daki konsolosluğunu vurmasının ardından artan gerginlik sonrası İran, İsrail'e saldırı düzenleyeceğini belirtmişti.

13.04.2024 23:49

ÜRDÜN, OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN ETTİ

Ürdün, İran'ın İsrail'e düzinelerce insansız hava aracı ve füze fırlatmasının ardından olağanüstü hal ilan etti. Daha önce Ürdün, İran'ın saldırı tehdidi nedeniyle hava sahasını kapattığını açıklamıştı.

13.04.2024 23:34

HAMANEY'DEN İLK AÇIKLAMA

İran dini lideri Hamaney'den saldırı sonrası ilk açıklama geldi. Hamaney yaptığı açıklamada "Siyonist rejim cezalandırılacak" dedi. Öte yandan İran devlet televizyonu, İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldığını duyurdu.

13.04.2024 23:21

DRONLAR İSRAİL'E NE ZAMAN ULAŞACAK?

İki üst düzey İsrailli yetkili, insansız hava araçlarının İsrail hava sahasına İsrail saatiyle 02.00 civarında ulaşmasını beklediklerini söyledi. İsrail; ABD ve diğer ülkelerin yardımıyla İsrail hava sahası dışında mümkün olduğu kadar çok İHA'yı durdurmak için çaba sarf edecek.

13.04.2024 23:16

"DRONLARI YOK ETMEYE HAZIRIZ"

Kanal 12'ye konuşan İsrailli emekli general Amos Yadlin, İHA'ların her birinin 20 kilogramlık patlayıcıyla yüklü olduğunu ileri sürdü. Yadlin, İsrail hava savunma sisteminin İHA'ları imha etmeye hazır olduğunu söyledi.

13.04.2024 23:10

SALDIRI SONRASI ABD HAREKETE GEÇTİ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili olarak Durum Odası'nda Ulusal Güvenlik Konseyi ile bir araya geleceği belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı ise İran dronelarını İsrail'e ulaşmadan durdurması için acil bir savunma plana uygulamaya başladı.

13.04.2024 23:24

İSRAİL'DEN 'SIĞINAKLARA GİDİN' ÇAĞRISI

İsrail ordusu, drone saldırısı sonrası ülke genelinde sivillerin sığınaklara geçmesi konusunda uyarıda bulundu.

13.04.2024 23:00

DRONE SALDIRISI BAŞLADI

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını doğruladı. 100 adet kamikaze dronlarıyla saldırıya başlandığı belirtildi.

13.04.2024 22:45

ÜRDÜN HAVA SAHASINI KAPATTI

Ürdün, "bölgedeki tehlikelerin artması" nedeniyle hava sahasını birkaç saatliğine tüm uçuşlara kapatacağını duyurdu. Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın servis ettiği haberde hava sahasındaki gelişmelerin güncel duruma göre kontrol edileceği belirtildi.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Yer: İsrail