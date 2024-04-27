Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Kamboçya'da askeri mühimmat infilak etti! Onlarca asker hayatını kaybetti
27 Nisan 2024 16:58 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 17:07

Kamboçya'da askeri mühimmat infilak etti! Onlarca asker hayatını kaybetti

Kamboçya'da askeri mühimmatın patlaması sonucu çok sayıda asker hayatını kaybetti.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kamboçya&#039;da askeri mühimmat infilak etti! Onlarca asker hayatını kaybetti

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin Kampong Speu bölgesindeki askeri üste mühimmatın infilak etmesi sonucu 20 askerin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu bildirdi.

HÜKÜMET TAZMİNAT ÖDEYECEK

Askerlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Başbakan Hun Manet, hükümetin olayda ölen ve yaralananlar askerler için tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Öte yandan, patlamanın nedeni henüz belirtilmedi.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...