Martıları vurma kararı verildi: Nisan ayında hepsi imha edilecek

16 Mart 2024 09:57 - Güncelleme : 16 Mart 2024 10:03

Danimarka'nın Baltık Denizi kıyısındaki Sonderburg Belediyesi'nin verdiği 'martıları vurma' kararı büyük tepki topladı. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre; yerli ve yabancı turistleri rahatsız eden martı ve martı yuvaları imha edilecek. Nisan ayının ortasına kadar ateşli silahlar veya çeşitli tuzaklarla hayvanlar bir bir öldürülecek.

HAYVANSEVERLER AYAKTA

Halihazırda 1 Şubat'tan itibaren martıların vurulmasına izin verilen bölgede, mevcut izin genişletilerek martıların yuvalarının da imha edilebileceği belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, martıların azalan besinleri nedeniyle şehir merkezine yöneldiği, gürültüye ve çevre kirliliğine neden olduğu ayrıca küçük kuşların yuvalarına ve yavrularına da zarar verdiği belirtildi.

Hayvan hakları savunucuları ise, martıların yaşam hakkının korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını istiyor.