Son dakika! Putin'den Finlandiya tehdidi! Sınıra yığınak yapacağız

13 Mart 2024 07:00 - Güncelleme : 13 Mart 2024 07:24

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin anlamsız olduğunu açıklayan Rusya Devlet Başkanı Putin, Finlandiya sınırına askeri yığınak yapacaklarını açıkladı.

"NÜKLEER SAVAŞA HAZIRIZ"

Reuters'ın aktardığı bilgilere göre Ukrayna'ya geniş çaplı bir işgalini sürdüren ve 15-17 Mart'taki başkanlık seçimlerini kazanması neredeyse kesin olan Putin, devlet medyasına verdiği röportajda, egemenliğinin tehdit edilmesi durumunda Rusya'nın nükleer silah kullanmaya hazır olacağını söyledi.

Putin, Rossiya-1 televizyonu ve haber ajansı RIA'ya ülkenin gerçekten nükleer bir savaşa hazır olup olmadığı sorusuna yanıt vererek "Askeri-teknik açıdan elbette hazırız" dedi.

ABD'nin, Amerikan birliklerini Rusya topraklarına veya Ukrayna'ya konuşlandırması durumunda Rusya'nın bunu bir müdahale olarak değerlendireceğini anladığını söyledi.

"SİLAHLAR KULLANILMAK İÇİN VARDIR"

"(ABD'de) Rus-Amerikan ilişkileri ve stratejik kısıtlama alanında yeterli sayıda uzman var" ifadelerini kullanan Putin, "Bu nedenle burada her şeyin ona doğru ilerlediğini (nükleer çatışma) düşünmüyorum, ancak buna hazırız." ifadelerini kullandı.

Putin, nükleer silah kullanımının Kremlin'in nükleer doktrininde belirtildiğini ve bu doktrinin Rusya'nın silahlarını kullanabileceği koşulları belirlediğini yinelerken "Silahlar, kullanılmak için vardır. Ancak bizim kendi prensiplerimiz var."

Geniş kapsamlı röportajda ABD'nin nükleer testler yapması durumunda Rusya'nın da aynısını yapabileceğini dile getirerek "Bu gerekli değil... hala bunun hakkında düşünmemiz gerekiyor ama aynısını yapabileceğimizi de gözardı etmiyorum."

Ancak Putin, Rusya'nın Şubat 2022'den bu yana çatışmaların sürdüğü Ukrayna'da hiçbir zaman nükleer silah kullanma ihtiyacıyla karşılaşmadığını söyleyerek "Kitle imha silahlarını neden kullanmamız gerekiyor? Hiçbir zaman böyle bir ihtiyaç olmadı." dedi.

"SINIRDA ASKERİMIZ YOKTU, ARTIK OLACAK"

Putin röportajında ayrıca, Finlandiya NATO'ya katıldıktan sonra Rus birliklerinin ve saldırı sistemlerinin Finlandiya sınırları yakınında konuşlanacağını belirterek "“Bunu neden yaptılar?.. Kendi ulusal çıkarlarını sağlama açısından kesinlikle anlamsız bir adım… Ama bizim orada askerimiz yoktu, şimdi olacak. Orada vuruş sistemi yoktu, artık olacak. Sınıra askeri yığınak yapacağız” dedi.

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