Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler: Seçilmezsem kan banyosu olur

17 Mart 2024 18:47 - Güncelleme : 17 Mart 2024 18:55

Eski ABD Başkanı Donald Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler geldi.

Trump, Cumhuriyetçi başkan adayı olarak konumunu güvence altına aldıktan sonra, Ohio eyaletindeki Vandalia şehrinde düzenlenen mitingde konuştu.

"SEÇİLMEZSEM KAN BANYOSU OLUR"

Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerindeki zaferini "şimdiye kadar elde edilen en hızlı zafer" olarak nitelendiren Trump, “Şimdi eğer seçilmezsem, bu herkes için bir kan banyosu olacak” diye konuştu.

"BEN SEÇİLİRSEM O ARABALARI SATAMAYACAKLAR"

Çin’in Meksika’da araba üretip ABD’lilere satma planlarını eleştiren Trump, “Biz sınırın karşısına çıkan her arabaya yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız. Ben seçilirsem o arabaları satamayacaklar” dedi.

Eski başkan daha sonra kalabalığa Kasım seçimlerinin aciliyetine olan inancını vurgulayarak, "Eğer bu seçim kazanılmazsa, bu ülkede bir daha seçim yapılacağından emin değilim" ifadelerini kullandı.

"GÖÇMENLER İNSAN DEĞİL"

Trump, konuşmasında sınırdan göçmen geçişi meselesine değinerek, Biden’ın milyonlarca göçmene çalışma izni vererek "Afro Amerikalı seçmenleri sırtından bıçakladığını" söyledi.

Trump göçmenlerden bahsederken, “Genç insanlar. Yıllarca hapisteler. Tabii eğer onlara insan dersen. Bazı durumlarda onlara insan mı diyorsunuz bilmiyorum. Bana göre onlar insan değil ama bunu söylememe izin verilmiyor çünkü radikal sol bunun söylenmesinin korkunç bir şey olduğunu düşünüyor” diye konuştu.

Eski ABD Başkanı, suç işleyen belgesiz göçmenleri “hayvanlar” olarak nitelendirdi.

ADOLF HITLER'İN SÖZLERİNİ KULLANDI

Ayrıca, geçen yıl Adolf Hitler'in kullandığı kelimeleri tekrarlayarak "ülkenin kanını zehirlediklerini" söylemek de dahil olmak üzere, göçmenlere atıfta bulunurken defalarca insanlık dışı bir dil kullandı

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İkinci dönem için çok yaşlı olduğu yönündeki endişeleri görmezden gelen 81 yaşındaki Joe Biden ise, başkanlık seçimleri konusunda konuştu.

Biden, alaycı bir tavırla Trump’a atıfta bulunarak, “Bir aday çok yaşlı ve zihinsel olarak başkan olamayacak kadar yetersiz. Diğer adam ise benim” dedi.