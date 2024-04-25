Ülkeyi endişelendirmişti, rahatlatan haber geldi! Kral Selman taburcu edildi

25 Nisan 2024 11:04 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 11:15

Suudi Arabistan Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Kral Selman'ın rutin muayeneleri tamamlandı. Dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrindeki Kral Faysal İhtisas Hastanesi'nden taburcu edildi.

NE OLMUŞTU?

Dün çıkan haberlerde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in Cidde şehrindeki Kral Faysal Hastanesi'nde rutin sağlık kontrollerinden geçeceği belirtilmişti.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, benzer bilgileri paylaşarak Kral için sağlık ve afiyet temennisinde bulunmuştu.

Aralık 1935 doğumlu Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, 2015'ten bu yana ülke yönetimini elinde bulunduruyor.