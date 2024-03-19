Uzaylı yumurtası denen varlıklar hayvan çıktı! Yetkililerden açıklama geldi

19 Mart 2024 14:58 - Güncelleme : 19 Mart 2024 15:23

ABD'nin Oklahoma eyaletindeki gölde ağaç altında daha önce halkın karşılaşmadığı jöle benzeri, tuhaf toplar endişeye neden oldu. Halk, gördükleri tuhaf topların ne olduğunun cevabını sosyal medyada arayınca birbirinden çılgın teoriler ortaya çıktı.

''UZAYLI YUMURTASI OLABİLİR''

Bazı sosyal medya kullanıcıları, bu tuhaf topların dünya dışı bir varlık olduğunu öne sürdü hatta 'uzaylı yumurtası' yorumunda bulundu. Bazıları ise gölün suyunda bir hastalık olduğunu bu yüzden de hayati risk taşıdığını söylediler.

YETKİLİLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Ne olduğu bir türlü anlaşılamayınca devreye Oklahoma Yaban Hayatı Dairesi (ODWC) girdi. Ağaç altındaki toplara 'Bryozoa' adı veriliyor. Halk yeni fark etse de yetkililer, bu topların yüz milyonlarca yıldır var olduğunu açıkladılar. Ayrıca doğaya ya da insana karşı bir tehdit oluşturmadıklarını aksine suyun temizliğinin göstergesi olduğunu, kendilerini geniş kütleler oluşturacak şekilde klonlayarak suyu temizleme işlevi görüyorlar.

Paniğe gerek olmadığını söyleyen yetkililer, bu canlıların varlıklarının 470 milyon yıl öncesinde de var olduğunu belirttiler.

BRYOZOA NEDİR?

Bryozoa denilen canlılar sularda yaşayan küçük ve koloni halinde yaşayan hayvanlardır. Bryozoa, hayvanlar aleminde genellikle "deniz ayısı" olarak da bilinir.

Yuvalarında bir araya gelerek karmaşık, sünger benzeri yapılar oluştururlar ve bu şekilde barındıkları suları temizleyerek kendilerine besin sağlarlar.