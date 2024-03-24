Altında yeni moda! Fiyatlar, ajda model bileziklere rağbeti artırdı

24 Mart 2024 09:56 - Güncelleme : 24 Mart 2024 09:57

Altın fiyatlarının yükselişiyle birlikte geniş ve gösterişli bileziklerin yerini zarif görünümü ve inceliği ile ajda model bilezikler aldı. Daha uyguna gelen ajda bilezikler düğün yapacaklar tarafından da rağbet görüyor.

GÖSTERİŞSİZ BİLEZİKLER VAZGEÇİLMEZ OLDU

Giyim ve teknolojide olduğu gibi ziynet eşyalarında da moda değişmeye başladı. Kadınlar gösterişli ve geniş bileziklerin yerine ince ve dayanıklı, modern bileziklere yöneldi. Bir kola 20 tane takılsa bile dikkat çekmeyen ajda model bilezikler, son dönemde kadınların vazgeçilmezi oldu.

“AJDA MODEL BİLEZİKLERE TALEP ARTTI”

Ajda model bileziklere talep atmasının sebebinin moda ve gösterişsizlik olduğuna değinen Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, “Son dönemde ajda model bileziklere rağbet var. Ajda bilezik modeli 1970’li yıllarda oldukça meşhurdu.” dedi.

Bu bileziklerin özellikleri hem birikim yapacakları hem de düğün yapacakların da ilgisini çekiyor. Kalın bileziklerden daha çok satıldığını söyleyen Özman, “ Gösterişli değil, kolda yer tutmuyor, çok miktarda olmasına rağmen yan yana taktığınızda dikkat çekmiyor. Ayrıca geniş bileziklerden daha modern görünüyorlar. İnce ve sert olmasından dolayı modaya da uyuyor. Daha kibar ve zarif olduğundan çok tercih ediliyor. Kola takıp, çıkartması da oldukça kolay.” diye konuştu.

“TÜM BİLEZİKLERLE AYNI BOZDURULUYOR”

Halk arasında ‘bozarken normal bilezikten daha karlı olurum’ düşüncesi olduğu için ajda bileziklere rağbetin arttığını dile getiren Özman, “Deforme olması zor olan bu ajda bilezikleri, deforme olursa da kolay düzeltiliyor. ‘Bozarken normal bilezikten daha karlı olurum’ düşüncesi var. Öyle bir durum söz konusu değil. Tüm bilezikler aynı fiyattan bozduruluyor. Geniş bileziklerden 10 tane yan yana taksanız kolunuzun tamamı doluyor ve çok göze batıyor. Ancak 10 ajda model bilezik, diğerinin 2 tanesi kadar bile yer kaplamıyor. Bu manada güvenlik anlamında da iyi oluyor. Özellikle son dönemde kadınlar ajda model bileziklere oldukça rağbet göstermeye başladılar. Altında bugün için moda olan bilezik türü ajda model bilezik” dedi.