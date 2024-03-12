Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte hesaplara geçeceği tarihler

12 Mart 2024 09:16 - Güncelleme : 12 Mart 2024 09:25

Emekliye ikramiye düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yılda 2 kez yani hem Ramazan hem de Kurban Bayramında ödenen emekli ikramiyesini 3 bin liraya çıkaran düzenlemeyi de içeren yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan ceza muhakemesi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla emekli ikramiyeleri 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarıldı.

“BAYRAMDAN ÖNCE EMEKLİNİN HESABINDA OLACAK”

Geçtiğimiz hafta Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere verilecek 3 bin liralık ikramiyeye ilişkin olarak açıklamada bulunmuştu. Bakan Işıkhan, bayramdan önce ikramiyelerin hesaplara geçeceğini ve ödeme günlerini planladıklarını söyledi.

Işıkhan, “Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız” dedi. Emekliler Yılı ile ilgili de açıklama yapan Bakan Işıkhan, “Her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. ‘Emekliler Yılı’yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ikramiyesinin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca emekli ikramiyelerin yatırılacağı tarihi araştırıyor.

Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor. Nisan ayının ilk haftasında SSK ve Bağ-kur kapsamındaki tüm emeklilere ikramiyelerinin yatması bekleniyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 10 Nisan tarihine denk geliyor. Emekliye bayram ikramiyelerinin ise bayramdan önceki hafta yani 1-9 Nisan tarihlerinde hesaplara yatması bekleniyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.

EMEKLİYE EK ZAM YAPILACAK MI?

Asgari ücretli çalışanların ve emeklilerin seçim öncesi bir beklentisinin olduğuna ve bu konuda yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Olabildiğince elimizdeki tüm imkanları kullanarak bu konularda adımlar attık. Önümüzdeki dönemlerde de ekonomimiz büyüdükçe, geliştikçe, istikrarımız meyvelerini vermeye devam ettikçe emeklilerimiz başta olmak üzere bütün kesimlere dönük yine aynı yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Cevdet Yılmaz, bütçenin sonsuz olmadığına ve kısıt olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bizim önceliğimiz emekli oldu, çalışanlar oldu. Kesinlikle bundan hiçbir tereddüt yok. Bütçemizin içindeki payına bakabilirsiniz. Çalışanların payına, emeklilere yaptığımız aktarmaların sosyal güvenlik sistemine. Ama bir taraftan da şu gerçek tabii, emekli sayımız da oldukça yüksek bir rakama geldi, 16 milyon gibi bir rakama ulaştık. Dolayısıyla burada en küçük attığınız adımın büyük bir yansıması oluyor. Bayram ikramiyelerinde yüzde 50 artış yapıldı değil mi? Bunun mali yansıması 27 buçuk milyar lira. Tek başına bu atılan adımın mali etkisi 27,5 milyar lira."

EMEKLİ MAAŞLARINDA İYİLEŞTİRME İÇİN SİNYAL AK PARTİ’DEN GELDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da geçtiğimiz günlerde, emekli maaşlarına ek zam gündemiyle ilgili konuştu. Akbaşoğlu, emeklilerin aylıklarındaki iyileştirme için seçim sonrasını işaret ederek, Meclis'in nisan ayında çalışmalarına başladıktan sonra konunun ele alınacağını söyledi.

“EMEKLİYE SEYYANEN ZAM GELİRSE ŞAŞIRMAYIN”

SGK Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber Canlı yayınında emekliye seyyanen zam ihtimalini değerlendirdi. Bir önceki seçimin röntgenini çeken Karakaş, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kazanılmasındaki şifreleri tek tek anlattı.

Karakaş, “Belediye seçimleri nasıl kazanılacak. Bunda da ekonomi etkili olacak. Verilen vaatler etkili olacak. Peki şu anki durum nasıl? Seyyanen zam gelecek mi? Şu anki vaatlere bakıldığında kira yardımı, uçak indirimi ve promosyon sosyal yardımlar veriliyor. Emeklilere yaptığımız anketlerde bu tam tersi tepkiye neden oluyor. Diyorlar ki ‘Neden bize sosyal yardıma muhtaç ediyorsun ki?, Biz yatırmış olduğumuz primin karşılığını istiyoruz’ diyorlar.

Seyyanen zam ile ilgili hükümet kanadına baktığımız zaman, milletvekilleri ve partililer nereye giderse gitsin emeklinin seyyanen zam talebi karşılarına çıkıyor. Bu seyyanen zam, yerine getirilmediğinde kazanılacak seçimin riske edilmesi söz konusu. Bu seyyanen zam olayı her an gündeme gelirse şaşırmayacağımızı söyleyebiliriz.” dedi.