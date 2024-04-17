Erken emekliliğe gerek kalmayacak! Staj ve çırak primleriyle bu iş tamam

17 Nisan 2024 15:52 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 15:53

Staj ve çırak primlerinin çalışma hayatına dahil etmek isteyenler sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışmaya devam ediyor. 2023 yılında yapılan EYT sürecinde bir gün eksik prim nedeniyle erken emekli olamayanlar bunun nedenini staj ve çırak primlerine bağladı. Tablo ortaya çıkınca da staj ve çıraklık dönemlerindeki primlerin iş hayatına yansıtılmaması özellikle mesleki işçilerin zararına olduğu ortaya çıktı.

ERKEN EMEKLİLİĞE GEREK KALMAYACAK!

İşçi grubundaki çırak ve staj primlerinde yaşanan bu durum çözüme kavuştuğunda, normal şartlardaki emekliliğe tabi tutulan prim sayısı ve yaş orantısızlığı da düzeltilmiş olur.

Çünkü prim ve yaş orantısızlığı arasındaki fark birçok vatandaşın emekli olmasını engelliyor. Emeklilik hesaplanmasında çıraklık ya da staj günleri de esas alındığında birçok vatandaş prim nedeniyle emekli olabilecek. Erken emeklilik önümüzdeki günlerde, yapılacak bazı düzenlemeler arasında çırak ve staj primleri torba yasasına dahil olduğu takdirde bu sorun çözülmüş olacak.

STAJ VE ÇIRAK PRİMLERİ

250 bin kişiden fazla kişi staj ve çırak prim sayıları hesaplanmadığı için mağdur oldu. Son olarak 50 bin kişinin yaşadığı mağduriyet giderildi. Prim hakları çalışma sürelerine dahil edildi. Bu sayede işçi sınıfında olan bazı mesleki eğitim alan kişiler erken emekli oldu.

Ancak mağdur olan diğer stajer ve çıraklar için çalışmalar devam ediyor. Bunun en önemli etkisi ise bazı staj ve çırak primlerinin sisteme girilmemesinden kaynaklı olduğu iddia edildi. Mağdur olan bu kesim için geriye dönük çalışmalar yapılacak. Bakanlık ise çırak ve staj primlerinin çalışma hayatı olmadığı bu sürede mesleki öğrenme yaşanmasından kaynaklı primlerin dahil edilmediği yönünde açıklama yapılmıştı. SSK uzmanlar, her staj ve çırak için değil ancak 3 ayın üzerinde düzenli olarak primi yatanların dikkate alınmasını gerektiğini konusunda tavsiye bulundu. Şimdi gözler Staj ve çıraklık sigorta başlangıcının emeklilik sürecine dahili olup olmayacağına yönelik çıkacak yasaya çevrildi.