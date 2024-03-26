26 Mart 2024 16:19 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:28
Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu değiştirdi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu revize etti.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin değerlendirmesini açıkladı.
GÖRÜNÜM POZİTİF
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği aktarıldı.
Açıklamada, artırımın 8 Mart’ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı