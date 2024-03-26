Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu değiştirdi
26 Mart 2024 16:19 - Güncelleme : 26 Mart 2024 16:28

Fitch Türkiye Varlık Fonu'nun kredi notunu değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) kredi notunu revize etti.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
Fitch Türkiye Varlık Fonu&#039;nun kredi notunu değiştirdi

Fitch Ratings, Türkiye Varlık Fonu’na ilişkin değerlendirmesini açıkladı.

GÖRÜNÜM POZİTİF

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, artırımın 8 Mart’ta Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...