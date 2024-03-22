Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 22 Mart 2024 altın fiyatları...

22 Mart 2024 07:29 - Güncelleme : 22 Mart 2024 07:50

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.

Gram altın, Merkez Bankası'nın faiz artış kararının ardından düşüş yaşadı.

Gram altın serbest piyasada şu sıralar 2 bin 250 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altının fiyatı ise 4 bin 313 TL oldu.

ALTINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 22 Mart 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

22 MART 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.249,98

Satış 2.250,36

22 MART 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.090,00

Satış 4.313,00

22 MART 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 8.107,00

Satış 8.425,00

22 MART 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 16.362,00

Satış 17.135,00

ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.173,82

Satış 2.174,15