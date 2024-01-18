18 Ocak 2024 06:39 - Güncelleme : 18 Ocak 2024 06:39

Gram altın fiyatı ve altın piyasalarındaki son dakika gelişmeler birçok yatırımcının yanı sıra vatandaşın da takibinde.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla altına olan talep azalmıştı. Bu da altın fiyatları açısından aşağı yönlü bir grafiğe işaret etmişti.

Peki gram altın ne kadar? 18 Ocak altın fiyatları... Çeyrek, yarım, tam altın kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın fiyatı güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralar 1.944,75 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 3.323 liradan, Cumhuriyet altını 13.330 liradan satılıyor.

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Yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar altının ons fiyatında satış baskısının artmasına neden olurken, altının onsu şu sıralarda yüzde 60.500 dolardan alıcı buluyor.