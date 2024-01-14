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14 Ocak 2024 12:28 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 13:53

Gram resmen kanatlanacak! İslam Memiş açıkladı: Alım fırsatı doğdu, duraklarda ibre hep yukarıda

Altının ‘altın’ yılı başladı. Fed’in faiz indirimi beklentileriyle ons tarafındaki güçlü seyir gram ve diğer altın türlerinde de fiyatlamalara neden oluyor. Fiyatlar tırmanışa geçerek psikolojik sınıra yönelirken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş kritik rotayı açıkladı ve yatırımcı ile tahmini paylaştı.

Editör: Betül Meral Sarıiz / Kaynak: TGRT Haber, Sabah
Gram resmen kanatlanacak! İslam Memiş açıkladı: Alım fırsatı doğdu, duraklarda ibre hep yukarıda
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Yeni yılda altın piyasalarında hareketlilik başladı. Ekonomistlerin enflasyon ve faiz beklentileri ile zorlu geçecek bu yılda altın yatırımcısı için fırsatlar geliyor. 2024 yılı altının ‘altın’ yılı olarak tahminlerde yerini almıştı. İbre tamamen yukarıya çevrildi. Fed’in faiz indirimi bekleyişi ons tarafında güçlü fiyatlamalara neden oluyor. Ons altından gelen rüzgar gramı desteklerken uzmanlar yükseliş trendinin devam edeceğini, kısa süreli düşüşlerin kalıcı olmayacağı yönünde tahminler yürütüyor.

ALTINDA KRİTİK ABD VERİSİ ETKİLİ OLDU

Fed’in faiz kararında etkili olan en kritik veri ABD enflasyon rakamları açıklandı. Piyasanın beklentilerini aşan rakamlar faiz indiriminin erteleneceği algısını destekledi. ABD tarafından gelen veriler Fed'in para politikasını etkileyebileceğine yönelik işaretlerle geri çekilme yaşanırken altında oynaklığı artırdı.

ALTIN FİYATLARINDA TIRMANIŞ BAŞLADI

ABD’de enflasyonun açıklanmasıyla ons altın kısmi düşüşler yaşadı fakat kısa sürede toparlanarak kayıplarını sildi. Ons tarafında rüzgar yukarı yöne çevrildi. Altın gram fiyatı ons altın tarafındaki yükselişlerden destek buldu ve fiyatladı. Altının gramı 1980 TL seviyesinden işlem gördü.

İSLAM MEMİŞ ALTINDA KRİTİK DURAKLARI AÇIKLADI

Altın fiyatları hafta içi rotasını kısa düşüşler sonrasında tekrar yukarı yönlü çevirdi.  Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcı için kritik açıklamalarda bulundu. Memiş, altın seviyeleri için kritik durakları rakam vererek açıkladı.

Piyasalardaki hareketlilik sonrası Memiş, altın yorumlarında ‘fırsat” diyerek yatırımcıyı uyardı. İslam Memiş'in Fed tarafında esen rüzgarla altının kanatlanacağının sinyalini vererek "ABD enflasyonu altın fiyatlarını olumlu etkiler. Özellikle Fed'in para politikalarında piyasaların genel kanısı yılın ikinci yarısında faiz indirimi yapılacağı yönünde. Benim kişisel kanaatim de bu yönde.” dedi.

"ALTINDA DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK”

Memiş, altın fiyatlarının hem Fed'in faiz politikaları hem de enflasyon nedeniyle bir süre daha yükseliş trendine gireceğini dikkat çekerek “altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil” yorumunda bulundu.

“ALTINDA ALIM FIRSATI DOĞDU”

Altında kısmi yükseliş ve düşüşlerin bir süre daha yatay seyredeceğini dikkat çeken Memiş, “Bu süreçte yatırımcılara altın kesinlikle bir alım fırsatı veriyor. Yatırımcıların ona göre değerlendirme yapması lazım. Gram altın serbest piyasalarda 2050 lira seviyesi altına sarkmadı. Tekrar şu anda 2060 TL seviyesi üzerinde. Ben yükseliş yönlü beklentimi koruyorum.” diye konuştu.

İSLAM MEMİŞ’İN ALTIN TAHMİNİNDE GRAM ALTIN KANATLANACAK

Altında kritik seviyeyi açıklayan Memiş, “Bu yıl için ons altında 2350 dolar gram altında ise 3000 TL seviyesi beklemeye devam ediyorum" dedi.

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Emekliye ek zamda iki, en düşük aylıkta üç formül
<h3>12 PUANLIK FARK OLUŞTU</h3> <p>Ocak ayının ilk g&uuml;nlerinde a&ccedil;ıklanan 2023 aralık enflasyonuyla (y&uuml;zde 2,93) yıllık enflasyon oranı y&uuml;zde 64,77 olarak ortaya &ccedil;ıktı. A&ccedil;ıklanan verilerle milyonlarca &ccedil;alışanı ve emekliyi ilgilendiren maaş zamları da netleşti. Buna g&ouml;re; memur ve memur emeklisinin zammı y&uuml;zde 49,25 olarak hesaplandı. SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zammı ise y&uuml;zde 37,57&rsquo;de kaldı. Buna g&ouml;re memur emeklisi ile SSK ve Bağkur emeklisi arasında 12 puanlık fark oluştu.</p>
<h3>T&Uuml;M EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMMI EŞİTLENECEK Mİ?</h3> <p>Emekliler arasında oluşan 12 puanlık fark tartışmalara neden olurken, iş&ccedil;i ve Bağkur emeklisi tarafında eşitleme beklentisi ortaya &ccedil;ıktı. Ekonominin kurmayları maaşları d&uuml;ş&uuml;k kalan emeklinin &ldquo;fark kapatılsın&rdquo; &ccedil;ağrısına sessiz kalmadı. &Ccedil;alışmalar bu s&uuml;re&ccedil;te hız kazanırken h&uuml;k&uuml;met, SGK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına ilave artış ile iyileştirme planını devreye koydu. Emekliler arasında oluşan bu 12 puanlık farkı kapatmak &uuml;zere farklı form&uuml;ller ortaya konuldu.</p>
<h3>EN D&Uuml;Ş&Uuml;K EMEKLİ MAAŞI İ&Ccedil;İN D&Uuml;ZENLEME ŞART!</h3> <p>&Ouml;te yandan en d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşı yani 7 bin 500 liralık tutarda ciddi sorun yaşanıyor. 2023 yılında SGK ve Bağ-Kur emeklilerinde en d&uuml;ş&uuml;k maaş seyyanen zamla 7 bin 500 lira seviyesine y&uuml;kseltilmişti. Emeklilerin k&ouml;k maaşlarında ise bir değişikliğe gidilmemişti. Yani k&ouml;k maaş halen 5 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Emeklinin bu yıl i&ccedil;in hak kazandığı y&uuml;zde 37,57&rsquo;lik zam oranına rağmen eğer ek artış yapılması i&ccedil;in d&uuml;zenleme yapılmazsa bu emekliler 7 bin 500 liraya almaya devam edecek.</p>
<h3>G&Ouml;ZLER KABİNE&rsquo;DE, DENGE İHTİMALİ Y&Uuml;KSEK</h3> <p>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ek zamma ve 7 bin 500 lira aylık alan emeklilere ilişkin bir d&uuml;zenleme yapılacağını ifade etmişti. Yılmaz a&ccedil;ıklamasında zam farkının yılbaşı ile temmuz ayının birlikte ele alınacağını belirtirken, &ldquo;En d&uuml;ş&uuml;k emekli alanlara d&ouml;n&uuml;k olarak da ne yapabiliriz diye &ccedil;alışıyoruz. H&uuml;k&uuml;metimiz Kabine'de tartışacaktır &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki g&uuml;nlerde, ardından da Meclis&rsquo;imizin takdirine sunulacaktır&rdquo; ifadelerini kullanmıştı.</p>
<h3>EMEKLİYE EK ZAMDA İKİ FORM&Uuml;L MASADA</h3> <p>SSK-Bağ-Kur emekliye yapılacak ek zamma ilişkin kulislerde bazı form&uuml;ller konuşuluyor.</p> <p>İlk form&uuml;le g&ouml;re, ocak ayı ile birlikte SSK-Bağ-Kur emeklisine yaklaşık y&uuml;zde 12 ek artış verilmesi ve toplam zammın memur emeklisinde olduğu gibi y&uuml;zde 49.25 ya da birka&ccedil; puan altına &ccedil;ekilmesi.</p> <p>İkinci form&uuml;le g&ouml;re ise ek artış yıl i&ccedil;ine yayılacak. Bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; bu ay, bir b&ouml;l&uuml;m&uuml; de temmuz artışlarında maaşlara yansıtılacak. B&ouml;ylece hem memur emeklileri hem de SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zamlar eşitlenecek.</p>
<p><strong>EN D&Uuml;Ş&Uuml;K EMEKLİ AYLIĞI İ&Ccedil;İN &Uuml;&Ccedil; FORM&Uuml;L VAR</strong></p> <p>En d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşları i&ccedil;in belirlenen ilk form&uuml;le g&ouml;re k&ouml;k aylıklara d&uuml;ş&uuml;kten başlamak &uuml;zere bir artış yapılarak belli bir seviyeye &ccedil;ekilecek, ardından y&uuml;zde 37,57'lik 6 aylık enflasyon artışı maaşlara eklenecek.</p>
<p>İkinci form&uuml;le g&ouml;re ise, k&ouml;k aylıklara kademeli olacak bir oransal zam yapılacak, ardından ortaya &ccedil;ıkan yeni k&ouml;k maaşa y&uuml;zde 37,57'lik enflasyon artışı eklenecek.</p>
<p>&Uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; form&uuml;lde k&ouml;k aylıklar mevcut 7 bin 500 lira olan taban seviyeye y&uuml;kseltilecek. &Uuml;zerine y&uuml;zde 37,57&rsquo;lik 6 aylık enflasyon artışı eklenecek. Ardından belirlenecek refah payı puanı dahil edilecek.</p>
<h3>EMEKLİYE ZAM İ&Ccedil;İN YASA D&Uuml;ZENLEMESİ GEREKİYOR</h3> <p>AK Parti, asgari &uuml;retin 17 bin 2 TL&rsquo;ye &ccedil;ıkartılması nedeniyle yapılması gereken d&uuml;zenlemeleri i&ccedil;eren bir yasa teklifi hazırlıyor. Hem SGK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında zam farkı hem de en d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşıyla ilgili yapılacak d&uuml;zenlemelerin de yasa ile yapılması gerekiyor. AK Parti, kısa s&uuml;re i&ccedil;inde teklifin yasalaştırılıp emeklilerin hızla ek zammın da yansıtıldığı maaşlarının hesaplarında olmasını planlıyor. Teklifin &ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki hafta TBMM Başkanlığı&rsquo;na sunulması hedefleniyor.</p>
<h3>26 OCAK'A KADAR MECLİS&rsquo;E GELİYOR</h3> <p>AK Parti'den yapılan a&ccedil;ıklamaya g&ouml;re; emekliye ek zam ve en d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşı d&uuml;zenlemelerinin Ocak ayının &uuml;&ccedil;&uuml;nc&uuml; haftasında Meclis g&uuml;ndemine girmesi bekleniyor. Bu durumda d&uuml;zenlemeler 26 Ocak Cuma g&uuml;n&uuml;ne kadar yasalaşacak.</p>
<h3>ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?</h3> <p>SGK'lı emekliler 17-25 Ocak tarihinde, Bağ-Kur emeklileri 25-28 Ocak tarihi arasında y&uuml;zde 37,57 oranında zamlı emekli maaşı &ouml;demesini alacak.</p>
<p>Ek zam ve en d&uuml;ş&uuml;k emekli maaşı i&ccedil;in yapılacak d&uuml;zenlemeler sonrası oluşacak maaş farklarının, emekli memurlarda olduğu gibi bu ay i&ccedil;inde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması s&ouml;z konusu olacak.</p> <p>Burada bir hak kaybı s&ouml;z konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan &ouml;denecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona g&ouml;re yeniden hesaplanacak.</p>
<h3>E-DEVLET'TE ZAMLI MAAŞLAR G&Ouml;R&Uuml;LEBİLİYOR</h3> <p>&Ouml;te yandan SGK ve Bağ-Kur emeklileri e-Devlet uygulamasında 4-A emekli aylığı bilgisi b&ouml;l&uuml;m&uuml;nde, yeni maaşlarının tutarını ek &ouml;demeleriyle birlikte g&ouml;rebiliyorlar. Emekliler tahsis numaralarına g&ouml;re yeni maaşlarını 17 Ocak&rsquo;tan itibaren &ccedil;ekebilecekler.</p> <p>&nbsp;</p>

 

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