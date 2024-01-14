Gram resmen kanatlanacak! İslam Memiş açıkladı: Alım fırsatı doğdu, duraklarda ibre hep yukarıda

14 Ocak 2024 12:28 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 13:53

Yeni yılda altın piyasalarında hareketlilik başladı. Ekonomistlerin enflasyon ve faiz beklentileri ile zorlu geçecek bu yılda altın yatırımcısı için fırsatlar geliyor. 2024 yılı altının ‘altın’ yılı olarak tahminlerde yerini almıştı. İbre tamamen yukarıya çevrildi. Fed’in faiz indirimi bekleyişi ons tarafında güçlü fiyatlamalara neden oluyor. Ons altından gelen rüzgar gramı desteklerken uzmanlar yükseliş trendinin devam edeceğini, kısa süreli düşüşlerin kalıcı olmayacağı yönünde tahminler yürütüyor.

ALTINDA KRİTİK ABD VERİSİ ETKİLİ OLDU

Fed’in faiz kararında etkili olan en kritik veri ABD enflasyon rakamları açıklandı. Piyasanın beklentilerini aşan rakamlar faiz indiriminin erteleneceği algısını destekledi. ABD tarafından gelen veriler Fed'in para politikasını etkileyebileceğine yönelik işaretlerle geri çekilme yaşanırken altında oynaklığı artırdı.

ALTIN FİYATLARINDA TIRMANIŞ BAŞLADI

ABD’de enflasyonun açıklanmasıyla ons altın kısmi düşüşler yaşadı fakat kısa sürede toparlanarak kayıplarını sildi. Ons tarafında rüzgar yukarı yöne çevrildi. Altın gram fiyatı ons altın tarafındaki yükselişlerden destek buldu ve fiyatladı. Altının gramı 1980 TL seviyesinden işlem gördü.

İSLAM MEMİŞ ALTINDA KRİTİK DURAKLARI AÇIKLADI

Altın fiyatları hafta içi rotasını kısa düşüşler sonrasında tekrar yukarı yönlü çevirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de yatırımcı için kritik açıklamalarda bulundu. Memiş, altın seviyeleri için kritik durakları rakam vererek açıkladı.

Piyasalardaki hareketlilik sonrası Memiş, altın yorumlarında ‘fırsat” diyerek yatırımcıyı uyardı. İslam Memiş'in Fed tarafında esen rüzgarla altının kanatlanacağının sinyalini vererek "ABD enflasyonu altın fiyatlarını olumlu etkiler. Özellikle Fed'in para politikalarında piyasaların genel kanısı yılın ikinci yarısında faiz indirimi yapılacağı yönünde. Benim kişisel kanaatim de bu yönde.” dedi.

"ALTINDA DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK”

Memiş, altın fiyatlarının hem Fed'in faiz politikaları hem de enflasyon nedeniyle bir süre daha yükseliş trendine gireceğini dikkat çekerek “altın fiyatlarındaki düşüşler kalıcı değil” yorumunda bulundu.

“ALTINDA ALIM FIRSATI DOĞDU”

Altında kısmi yükseliş ve düşüşlerin bir süre daha yatay seyredeceğini dikkat çeken Memiş, “Bu süreçte yatırımcılara altın kesinlikle bir alım fırsatı veriyor. Yatırımcıların ona göre değerlendirme yapması lazım. Gram altın serbest piyasalarda 2050 lira seviyesi altına sarkmadı. Tekrar şu anda 2060 TL seviyesi üzerinde. Ben yükseliş yönlü beklentimi koruyorum.” diye konuştu.

İSLAM MEMİŞ’İN ALTIN TAHMİNİNDE GRAM ALTIN KANATLANACAK

Altında kritik seviyeyi açıklayan Memiş, “Bu yıl için ons altında 2350 dolar gram altında ise 3000 TL seviyesi beklemeye devam ediyorum" dedi.