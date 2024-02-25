İşten çıkma azaldı, işe alım süreçleri iyileşti! 4 gün mesai deneyinin sonuçları açıklandı

25 Şubat 2024 10:48 - Güncelleme : 25 Şubat 2024 11:02

Dünyanın en kapsamlı, 4 gün mesai deneyinin sonuçları açıklandı. Gerçekleştirilen dev araştırmanın sonuçlarına göre şirketler haftada 4 gün çalışma modelinden memnun kaldı.

BK merkezli düşünce kuruluşu Autonomy'nin Haziran-Aralık 2022'de düzenlediği çalışmaya ülkeden 61 firma katıldı.

Prestijli Cambridge Üniversitesi'nin yanı sıra ABD'den Boston Koleji ve Salford Üniversitesi'nin yer aldığı araştırmanın sonuçları 21 Şubat'ta yayımlandı.

“4 GÜN MESAİ SİSTEMİNİN OLUMLU ETKİLERİ KALICI”

Denemeye katılan 61 firmadan 54'ü (yüzde 89) 4 gün çalışma düzenini sürdürürken, 31'iyse (yüzde 51) bunu kalıcı hale getirdi.

Proje yöneticileri ve CEO'ların yüzde 55'i 4 gün mesai sisteminin firmalarına olumlu yansıdığını söyledi.

İŞTEN ÇIKMA ORANI AZALDI

Ayrıca firmaların yüzde 50'si, bu sistemin çalışanların işten çıkma oranını azalttığını, yüzde 32'siyse yeni işe alım süreçlerini iyileştirdiğini aktardı.

Şirketlerin yüzde 82'si söz konusu mesai düzeninin çalışanların zihinsel sağlığına olumlu yansıdığını bildirdi.

TÜKENMİŞLİK VE YAŞAM MEMNUNİYETİNDE İYİLEŞME YAŞANDI

Araştırmanın yazarı Juliet Schor, 6 aylık test sürecinde 4 günlük mesai sisteminden ciddi verim alındığına işaret etti. Boston Koleji'nde çalışan akademisyen şunları söyledi:

“Çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığıyla iş-yaşam dengesi, 6 ay öncesine göre önemli ölçüde arttı. Tükenmişlik ve yaşam memnuniyetindeki iyileşmeler de devam etti.”

Çalışanların yüzde 96'sı 4 günlük mesai düzeninin kişisel yaşamlarına olumlu yansıdığını belirtti. İşte verimliliğinin arttığını söyleyenlerin oranı da yüzde 86 oldu.

SANAYİCİLER KARŞI ÇIKTI

Diğer yandan BK'de 190 bin işletmeyi temsil eden ve lobicilik faaliyetleri yürüten Britanya Sanayi Konfederasyonu'ndan Matthew Percival, 4 günlük mesai sisteminin tüm firmalara uygun bir yaklaşım sunmadığına, bazı şirketlerin bunun maliyetini karşılayamayacağına dikkat çekti.

MESAİ DÜZENİNE EN ÇOK FAYDA SAĞLAYACAK SEKTÖRLER SEÇİLDİ

Araştırmaya katılan firmalar ağırlıklı olarak pazarlama ve reklamcılık alanında faaliyet gösterirken, bunlara ek olarak inşaat, imalat, perakende, sağlık ve eğlence sektöründeki firmalar da deneme sürecinde yer aldı.