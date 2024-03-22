Milyonların yeni tutkusu trend oldu! Uyku turizmi sadece “İyi geceler” vaat ediyor

22 Mart 2024 01:07 - Güncelleme : 22 Mart 2024 01:18

Dünyada milyonlarca kişinin peşinden koştuğu yeni bir trend var artık… Uyku turizmi pandemi sonrası pek çok kişi işin tutku halini aldı. Dünyanın dört bir yanında sayıları artan özel ‘uyku otelleri’ tek tek açılıyor. Uzmanlara göre, bir süredir uygulamada olan bu tatil şekli ‘sağlıklı yaşam ve SPA turizminin yerini aldı. Üstelik bu yeni akımın hacmi ise dudak uçuklatıyor. ‘İyi geceler’ vaat eden bu yeni trend hesaplamalara göre 2028’e kadar yüzde 8 artacak ve kazancı 400 milyar doları bulacak.

BAŞINIZI KOYUP, DERİN BİR UYKU ÇEKİYORSUNUZ

Bildiğiniz otellerden farklı bir otel odası düşünün. TV yok. Perdeler tamamen kapalı, ışık ise hiç yok. Çıt çıkmıyor. Yalıtım sayesinde ne holden ne de yan odadan ses geliyor. Masaj sonrası yumuşacık bir yatağa kıvrılarak, kuş tüyü yastığa başınızı koyup, derin bir uyku çekiyorsunuz…

İşte bu tatil şekli yani ‘uyku turizmi’ dünyada pandemi sonrası ortaya çıkan milyonların yeni tutkusu haline geldi.

SLOW TRAVEL VEYA UYKU TURİZMİ ‘İYİ GECELER’ VAAT EDİYOR

Fortune dergisine göre, küresel hacmi 814 milyar doları bulan ‘sağlıklı yaşam ve SPA turizmi,’ pandemi sonrası şekil değiştirdi. Yeni trendin ismi “uyku turizmi,” ya da koşuşturmanın olmadığı “slow travel,” yani yavaş seyahat… Bazı oteller, müşterilerin iyi uyuyabilmesi için program ve mimari değişikliklere giderken, bazı girişimciler de müşterilerine sadece “İyi geceler” vaad eden “uyku otelleri” açmaya başladı.

OTELLER TAKTİK DEĞİŞTİRDİ, TATİL SESSİZLİĞE BÜRÜNÜYOR

HTF Pazar Araştırma adlı ABD’li analiz firmasına göre, uyku turizmine talep 2028’e kadar yüzde 8 artacak ve pazar hacmi 400 milyar dolara ulaşacak. Harvard Üniversitesi’nden uyku uzmanı Rebecca Robbins bakın yeni trend için ne diyor: “Tatilcilerin tatilden eve yorgun döndükleri dönem bitti. Artık tatil yaparlarken, iyi bir gece uykusu da çekmek istiyorlar.” Bazı otellerin taktik değiştirdiğine dikkat çeken Robbins, “Seyahat ederken uyumak, bir misafirin geri dönme ihtimalinin önemli bir göstergesi” diye devam etti.

MENÜDEN YASTIK SEÇİYORLAR, YAPAY ZEKALI YATAKLARDA YATIYORLAR

O otellerden biri de Hilton… Zincirin Sağlıklı Yaşamdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Amanda el-Masri, bazı lokasyonlardaki otellerinde müşterilere sıcaklık ayarlı yataklar ve loş ışık ayarı sunduklarının altını çiziyor. Roma’daki Cavalieri Waldorf Astoria’da müşteriler yastıklarını mönüden seçerken; Conrad Bali de 60 dakikalık uyku terapileri sunuyor. Peki ya, Park Hyatt New York’un bir odasında yatak basıncını ayarlayan yapay zeka destekli yatak var desek? Six Senses da tüm otellerinde bin dolara uyku terapisi sunuyor.

İŞTE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAKİ BAZI UYKU OTELLERİ

BLESS HOTEL MADRİD: GÜMÜŞ YATAK SUNUYOR

İspanya'nın başkentindeki 5 yıldızlı otel, konukların uyuması için bilim ve teknolojiden yararlanıyor. Otelin özel odalarında “siz uyurken vücudunuzu yenileyen” özel yataklar bulunuyor. Patentli gümüş ve grafit ağdan yapılan yatak, otele göre, elektromanyetik kirliliğe karşı koruma sağlamak ve vücutta biriken radyasyonu ortadan kaldırıyor. Sonuç: Güçlü bağışıklık sistemi ve artan melatonin seviyesi.

ITC HOTEL, HİNDİSTAN: SES GEÇİRMEYEN ODALAR

Hindistan'ın dört bir yanına dağılmış bu otel zinciri, derin bir uykuya dalmanıza ve dinlenmiş ve hazır uyanmanıza olanak sağlamak için ses geçirmez duvarlara, karartma perdelerine ve hareketle etkinleştirilen zemin aydınlatmasına sahip odalara sahip.

EQUINOX, NEW YORK: LÜKS YATAK ÇARŞAFLARI

Otelin mottosu: “Uyku Sistemi.” Lüks yatak çarşafları, el yapımı şilteler… Çarşafların sıcaklıkları mevsime göre ayarlanıyor! Ses engelleyici duvarlar ve karartma perdeleri de odalarda bulunan diğer özellikler…

ANANTARA AL JABAL AL AKHDAR RESORT, UMMAN: UYKU GURUSU PROGRAMI

Şehir hayatından uzak, Hacer Dağları eteğindeki otel, gül kokulu banyolarda masaj paketlerini içeren “Uyku Gurusu” programı sunuyor.

MARBELLA CLUB, İSPANYA: ALIŞKANLIKLAR DEĞİŞİYOR

Malaga yakınlarındaki otelde uyku alışkanlığınızı tamamen değiştireceğiniz programlar sunuyor.

HÄSTENS UYKU SPA, COİMBRA, PORTUGAL: ÖZEL YASTIKLAR

Yatak üreticisi Hästens’in 15 odalı SPA oteli… Butik uyku otelindeki yatakların maliyeti 50 bin euro… Otelde 1 gece kalmanın bedeli de 500 euro… Keten veya satenden özelleştirilmiş yastık veriliyor.

‘FİŞİ ÇEKİLMİŞ’ KULÜBELER, İNGİLTERE

Londra ve Manchester’da 17 “Unplugged” (Fişi çekilmiş) kamplar bulunuyor. Bu kamplardaki kulübelere gidiyorsunuz, tüm teknolojik eşyalarınızı 72 saatliğine resepsiyona teslim ediyorsunuz. Sosyal medyadan kopup, TV’nin de olmadığı, sadece yemek ve uyku konseptli kulübelerde kalıyorsunuz.

MANDARİN ORİENTAL, İSVİÇRE: UYKU DÜZENİNİZ İNCELENİYOR

Cenevre Gölü’nün dibindeki otel, İsviçre’nin ilk özel tıbbi uyku kliniği CENAS’la birlikte kuruldu. Üç günlük programlarda uyku düzeniniz inceleniyor ve olası uyku bozukluklarını belirlemenize ve iyileştirmenize yardımcı oluyorlar.

ZEDWELL, LONDRA: “İYİ UYURSUNUZ” VAADİ

İngiltere’nin ilk uyku odaklı oteli Zedwell… Hem de Londra’nın en hareketli merkezi olan Piccadilly Circus’ta… Ses geçirmez duvarların olduğu otelde 750 oda bulunuyor. Penceresiz ve havası iyi temizlenmiş otelin tek bir vaadi var: “İyi uyursunuz.”

GRAND HOTEL TREMEZZO, İTALYA: UYKU RİTÜELİ

Komo Gölü’nün en önemli mülklerinden biri olan 5 yıldızlı otelde, “Uyku Ritüeli” adlı 110 dakika süren, göle özgü şifalı bitki ve otlardan yararlanılan bir spa deneyimi veriliyor.

ALMAR JESOLO RESORT, İTALYA: UYKU PROGRAMI

“İyi Geceler Uykusu” programı sunuyor. Çin tıbbi tekniklerin kullanıldığı masajlar öneriliyor.