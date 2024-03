Seyyanen zam gelecek mi, ikramiyeler ne zaman yatacak? SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı

18 Mart 2024 15:16 - Güncelleme : 18 Mart 2024 15:19

Geçtiğimiz yıl 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri bu yıl 3 bin TL olacak. Böylelikle emekliye her iki bayram için toplamda 6 bin TL ödeme yapılacak. Emekliler ikramiye tarihlerini araştırırken bir yandan da seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş emeklilerin aklına takılan tüm soruları TGRT Haber ekranlarında cevapladı.

Karakaş emekli ikramiyelerinin yatacağı tarihlerle ilgili şunları kaydetti:

İKRAMİYELER NE ZAMAN HESAPLARA GEÇECEK?

Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu bununla ilgili takvim çalışmalarına başladı. Dolayısıyla biz hepimiz biliyoruz ki emekliler homojen değil, SSK'lılar var, Bağkurlular var. Emekli sandığına tabii olanlar var.

Şimdi hemen şunu söyleyebiliriz, 2 Nisan'da SSK'lılara ödenmeye başlanacak. Biliyorsun emeklerin bir ödeme günleri var. Ödeme günleri ne zaman başlıyor? Yani ödeme günü 17 ve 18'inde olanlar ile 19 ve 20'sinde olan SSK'lar 2 Nisan günü alacak.

Ertesi gün kalan SSK'lar alacak. Dolayısıyla 4 Nisan'a geldiğimiz zaman Bağkurlular alacak ve 5 Nisan'a geldiğimiz zaman emekli sandığına tabi olan memur emeklerinin ikramiyesini almalarını bekliyoruz.

SEYYANEN ZAM GELECEK Mİ?

Karakaş seyyanen zamla ilgili de konuşarak şunları kaydetti:

Şimdi bu hafta gerçekten kritik bir hafta. Yani şu anda artık umudumuzu bu hafta sonuna kadar korumamız lazım. Bu hafta sonuna kadar her an her şey olabilir. Bizim ümidimiz var. Çünkü daha önceki seçimlere de bakıyoruz.

Durumlara göre bakıyoruz. Özellikle bu hafta gelecek olan anket sonuçları çok önemli. Sadece seyyanen zam değil çünkü hiçbir vaat yerine getirilmedi. Bağ-Kur primi eşitleme var.

ESNAF PRİM EŞİTLEME BEKLİYOR

Şimdi bizim aldığımız kendi kaynaklarımıza göre milletvekilleri sokaklarda dolaşırken esnaf milletvekilinin yakasına yapışıyor. Prim eşitlemesi olacaktı. "Bak ben emekli olamıyorum, bu ne zaman olacak?" diye soruyor. Yine sokaklarda dolaştığı zaman her an her zaman bir emekliye denk geliyorlar.

Dolayısıyla parti teşkilatı olsun, Cumhurbaşkanlığı ittifakında olan bütün partiler, özellikle emeklilerden dolayı ve seyyanen zam bekleyen bütün emeklerle bu talebi ve yine esnaf sanatkarların talebi yine taşeron işçileri her yerde onlar da taleplerini dile getiriyor.

EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Memurlar birinci birinci derece genel memurlar 3.600 ek göstergeyi bekliyor. Çünkü emekli olamıyorlar. Dolayısıyla hem parti teşkilatı hem milletvekilleri hep bunlarla karşı karşıya. Dolayısıyla talepler sürekli Cumhurbaşkanımıza iletiliyor, partinin üst yönetimine iletiliyor.

Ancak biliyorsun hazine Maliye Bakanlığı, özellikle Sayın Şimşek Başkanındaki Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi yönetimi bütçede dengelerinin alt üst olabileceği gerekçesiyle kritik ekonomik program nedeniyle erteleniyor. Benim öngörüm şu, bu haftayı beklememiz lazım. Karamsarlığa kapılmamak gerekir bu hafta içerisinde.