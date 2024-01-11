Son dakika! Milyonların beklediği rakam belli oldu, MSB bedelli askerlik ücretini açıkladı

11 Ocak 2024 13:09 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 13:33

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre, bedelli askerlik ücreti 182 bin 609 lira 4 kuruş oldu. Müracaatların 8 Ocak 2024 tarihinden itibaren başlayacağı öğrenildi.

MSB kaynaklarının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

BEDELLİ ASKERLİK 182 BİN 609 LİRA

Bilindiği üzere 'Bedelli Askerlik' tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 182.609,04 TL (yüz seksen iki bin altı yüz dokuz lira dört kuruş) olmuştur.

08 Ocak 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır.Sonuç itibarıyla başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere Bakanlığımızın tüm birlik ve kurumları Cumhuriyetimizin ikinci asrında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve 'Türkiye Yüzyılı' hedefleri doğrultusunda, terörle mücadeleden sınır güvenliğine, uluslararası misyonlardan insani yardım faaliyetlerine kadar çok geniş bir alanda, kendisine verilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getirecek ve asil milletimizin gurur kaynağı olmayı sürdürecektir."

CEP TELEFONU KULLANIMINA YÖNELİK TEDBİRLER

Operasyon bölgelerinde cep telefonu kullanımına ilişkin ne tür tedbirler alındığına ilişkin soru üzerine MSB kaynakları şu bilgileri paylaştı: “Harekat alanında görevli personelin cep telefonu kullanımı ile ilgili emir yayınlanmıştır. Ve bu emir doğrultusunda operasyon ve harekat bölgelerinde akıllı ve kameralı telefon kullanımı kesinlikle yasaklanmıştır. Hudut, harekat/operasyon bölgelerinde görev alacak personele bölgeye gitmeden önce haberleşme ihtiyaçları ve sosyal medya kullanımı ile kullanılacak cihaz, sistem ve uygulamaların yaratacağı olumsuz etkiler konusunda farkındalık eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlgili mevzuat ve emirler hilafında hareket ederek konusu suç teşkil eden paylaşım yaptığı tespit edilen personel hakkında ağır yaptırımlar uygulanacaktır.”

YENİ SİLAH SİSTEMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve teşvikiyle tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle Silahlı Kuvvetlerimiz her geçen gün daha da güçlenmekte ve caydırıcılığını artırmaktadır. Bakanlığımıza bağlı ASFAT ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan '8 adet Liman Kontrol Botu Projesi' kapsamında, yerli ve millî asayiş ve emniyet botu ASBOT’un beşincisi yarın (12 Ocak) teslim edilecektir.Bu vesileyle, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için önemli ve kıymetli çalışmalarda bulunarak Savunma Sanayimizin gücüne güç katan ASFAT’ın kuruluşunun 6’ncı yıl dönümünü kutluyor, tüm personelimize çalışmalarında başarılar diliyoruz.