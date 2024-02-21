Son dakika! İhracatçıya yeni destek paketi geliyor

21 Şubat 2024 10:55 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 12:10

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" dedi.

YENİ DESTEK PAKETİ GELİYOR

"Yeni destek programı ile ihracatçıların finansman ihtiyacına yönelik reeskont kredileri gibi yüksek etkili ve kalıcı bir finansman imkanı sağlamış olacağız" diyen Bakan Bolat, "İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" ifadelerini kullandı.

İhracatçılar için yüksek etkili ve kalıcı bir finansman imkanı sağlayacaklarını belirten Bolat, yeşil dönüşüm kredi programı kapsamında firmaların kullanacağı finansmanın belli bir maliyet yükünü Ticaret Bakanlığı olarak karşılamayı planladıklarını söyledi.