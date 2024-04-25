TCMB faiz kararı sonrası altın ve dolar hareketlendi! İşte piyasaların ilk tepkisi

25 Nisan 2024 13:49 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 14:16

Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkiler? İslam Memiş ‘son fırsat’ diyerek uyarıyı yaptı

Merkez Bankası faiz kararı altını nasıl etkiler? İslam Memiş ‘son fırsat’ diyerek uyarıyı yaptı

Emekli maaşı almak için hileli yöntem! SGK tek tek tespit etti, paralar faiziyle geri alınacak

Emekli maaşı almak için hileli yöntem! SGK tek tek tespit etti, paralar faiziyle geri alınacak

Merkez Bankası (TCMB) piyasaların odağında yer alan kritik faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında Para Politikası Kurulu politika faizini sabit bıraktı. Karar metninde "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

TCMB faiz koridorunda bundan sonra uygulanacak yol haritasına da ışık tutan kararını açıklamasının ardından altın ve para piyasalarında hareketlilik yaşandı.

Faiz kararı öncesi açılışta ‘sabit faizi’ test eden altın, dolar ve borsada yukarı yönlü fiyatlamalar devam ediyor.

GRAM ALTIN TCMB FAİZ KARARI SONRASI NE KADAR OLDU?

İsrail ve İran gerilimi sonrası altında agresif yükselişler ve tarihi zirveleri görmüştü. Geçen hafta gram altın 2700 liraya kadar çıkmıştı. TCMB’nin faiz kararı öncesinde başlayan yükselişlerini sürdürüyor. Bugüne kadar gram altının getirisi 4,5 aylık süreçte yüzde 26 civarında oldu. Hafta başında gerilimlerin azalmasıyla gram altın 2500 seviyesinden işlem gördü. TCMB’nin faiz kararını açıklamasının ardından gram altın yükseldi. Gram altın şu sıralar 2 bin 430 seviyesinden işlem görüyor.

DOLAR FAİZ KARARINDAN NASIL ETKİLENDİ?

Dolar sabah saatleri itibariyle bankalar arası piyasada 32.59 civarında işlem görüyordu. TCMB’nin faiz kararının ardından dolar sabahki açılışının hemen altında 32, 53 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar ve altın için sırada mayıs ayında açıklanacak kritik faiz kararı bulunuyor. Dolar ABD tarafından gelen PMI verileri etkili olmuş, Dolar endeksi PMI’nın beklentilerin altında kalmasıyla geri çekilmişti.