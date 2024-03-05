Ünlü patron çıtayı daha da yükseltti! Çalışanlarına 29 maaş bayram ikramiyesini hesaplara yatırdı

05 Mart 2024 09:12 - Güncelleme : 05 Mart 2024 09:20

Gelenek bu sene de bozulmadı. Ünlü patron çalışanlarına bayramı erken yaşattı. Çalışanlarına verdiği dudak uçuklatan ikramiye tutarları ile ‘çalışanın babası’ lakabıyla anılan ünlü iş insanından yine ikramiye müjdesi geldi. 15 yıldır çalışanlarına verdiği ikramiye tutarlarıyla sıkça konuşulan Skoda’nın patronu Ahmet Yüce bu yıl da çıtayı yükselterek verdiği 29 maaş ikramiye tutarıyla yeniden gündeme oturdu.

ÇITAYI DAHA DA YÜKSELTTİ

Ramazan ayına sayılı günler kala Skoda'nın Türkiye Distribütörü, Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce hem çalışanlarının yüzünü güldürdü hem de bayram sevincini erken yaşattı.

Pandemide kimseyi işten çıkarmayan Yüce geçen yıl çalışanlarına 25 ikramiye vermişti. Bu yıl çalışanlarına enflasyona ezdirmeyen ünlü patron ikramiyeyi yükseltti ve çalışanlarına 29 maaş ikramiye verdiğini açıkladı.

ÇALIŞANLARININ BAYRAMI ERKEN GELDİ

Ahmet Yüce ne enflasyon, ne yüksek maliyet, ne döviz kuru dinlemeyerek geçen yıl verdiği ikramiyenin de üzerine çıktı ve çalışanlarına Ramazan Bayramı’nı erken getirdi.

Ahmet Yüce çalışanlarına verdiği ikramiyelerle gündeme gelmek istemediğini belirterek kendisi ile yapılan röportajda bunu ısrarla söylemiş ve "Lütfen bana bundan sonra ne kadar ikramiye verdiğimi sorma. Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil" ifadelerini kullanmıştı.

29 MAAŞ İKRAMİYE HESAPLARA YATIRILDI

2024 yılı ikramiyelerinin dün açıklandığı ve 29'ar maaş ikramiyenin çalışanların hesabına yatırılmış olduğu açıklandı.

15 yıldır çalışanlarına ikramiye vermesi ile bilinen Ahmet Yüce, pandemi döneminde tek bir çalışanını işten çıkartmadığı gibi o iki yıl 13 ve 14 maaş geçen yıl da 25 maaş ikramiye verdi.

EN İYİ İŞ YERİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Kincentric Best Employers kapsamında 35 şirketle birlikte 'En İyi İş Yeri' ödülünü aldı ve çalışan memnuniyetinin öncelendiği bu ödülü Yüce Otomotiv tam dördünü kez kazanmış oldu.

Ahmet Yüce geçen Temmuz'da yaptığım röportajda 'patron' cümlesinden hiç hoşlanmadığını belirtmiş ve "İyi patron olunmaz, iyi insan olunur. Kendine 'patron' diyenlere yegane tavsiyem şudur: Önce iyi insan olmayı becerin. Sonra her şey olursunuz" dediği belirtildi.

AHMET YÜCE KİMDİR?

Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, 1957 senesinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1977 yılında Galatasaray Lisesi'nden mezun olan Yüce, 1977 senesinden beri Orhan R. Yüce ile birlikte otomotiv sektöründe çalıştı. Alfa Romeo markalarının yedek parça tedarikini sağlayan Attila Ahmet Yüce sonrasında Alfa Romeo markasının Türkiye distribütörlüğünde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı.

1987 senesinde Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin kurucu üyesi olarak derneğin hayata geçmesinde rol oynayan Attila Ahmet Yüce, Erya Otomotiv A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yüce Motor A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyor. Yüce Auto A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Attila Ahmet Yüce, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu ve Büyük Kulüp üyeliklerini sürdürüyor. Fransızca bilen A. Ahmet Yüce'nin, Ali Yüce isimli bir oğlu bulunuyor.