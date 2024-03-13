Yüksek maaş ve kıdem için ne zaman emekli olmak daha avantajlı? İsa Karakaş’tan ‘mart’ tüyosu geldi

13 Mart 2024 17:16 - Güncelleme : 13 Mart 2024 17:28

Milyonlarca çalışan emeklilik için gün sayıyor. Prim gününü tamamlayan ya da tamamlamak üzere olanlar emeklilik tarihi ile ilgili avantajları da merak ediyor. Peki, Ne zaman emekli olmak daha avantajlı? Yılın ilk yarısında mı, yoksa ikinci yarısında mı emekli olmak daha iyi olur? Daha fazla maaş ve daha fazla kıdem tazminatı için çalışanlar emekli olurken neyi göz önünde bulundurmalı? Bu yıl mı yoksa seneye mi emekli olmalıyım? sorularının yanıtını SGK Uzmanı İsa Karakaş verdi.

EMEKLİLİK TARİHİ İÇİN ‘MART’ AYI TÜYOSUNU VERDİ

SGK Uzmanı Karakaş, 2024 yılı içinde emeklilik planı yapanlar için tarih verdi ve avantajını açıkladı. Karakaş, “Ne zaman emekli olmalıyım sorusunu kişiye bazlı değerlendirmek lazım. Biz 2 yıl sonra ol, 3 yıl sonra ol dersek yanıltmış oluruz. Böyle diyenlere de okuyucularımızın itibar etmemesi gerekir. Bunu neye göre değerlendiriyoruz: 2025 yılında enflasyonun kaç olacağını bilemiyoruz. Büyüme rakamlarını da bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu söylememiş yanlış olur. Ancak bu sene emekli olmayı düşünenler için ben mart ayını geçirmemelerini söylüyorum. En azından 31 Mart tarihine kadar emekli dilekçelerini verdikleri takdirde Ramazan Bayramı ikramiyesini de alacaklar, Kurban Bayramı ikramiyesini de alacaklar. Nisan ya da mayıs ayı yerine mart ayında emekli olmak daha avantajlıdır.” diye konuştu.

EMEKLİLİK DÜŞÜNENLER DİKKAT! KIDEM TAZMİNATI TAVANI DEĞİŞİYOR

İsa Karakaş, bu yıl emeklilik düşünenlere de kıdem tazminatı tavanı uyarısında bulundu. Karakaş, emeklilik dilekçesi vereceklerin kıdemi de düşünmesi gerektiğini belirterek, memur maaşı kat sayısına dikkat çekti. Karakaş, “Bunun bir de kıdem tazminatı boyutu var. Yüksekten kıdem tazminatı alacaklar için. Yüksekten kıdem tazminatı alacaklar için tavan değişiyor. Şu anda 35 bin lira, kişinin maaşı 60 bin, 70 bin ise tavan çok yükselirse, ki tavanın çok yükseleceğini öngörmüyoruz. Neden, çünkü bu yılın TÜİK enflasyonu ile ilgili Merkez Bankası’nın beklenti anketi var. Onu revize etti. Yıllık yüzde 43,94 gibi bir rakam söz konusu. İlk 6 ayda enflasyon yüksek olacak. Bu anlamda memur kat sayısına bağlı olduğu için memur maaşları da maalesef enflasyon altında verilecek. Toplu sözleşme farkıyla baktığımız zaman, enflasyon yüzde 25 olarak gerçekleştiği zaman, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 25 zam yapılması gerekirken memurların 6-7 puan daha düşük olacak. Dolayısıyla bu kıdem tazminatı tavanını da etkileyecek. İkinci done de şu asgari ücrete hükümet bir daha artmayacak dedi. Enflasyon beklentilerin üzerinde çıksa bile çok büyük bir fark olmayacak. Artık yılbaşındaki gibi yüzde 49’luk bir artış mümkün olmayacak.” İfadelerini kullandı.