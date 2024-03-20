Abdülkerim Bardakcı milli takım kadrosuna dahil edildi

20 Mart 2024 17:06 - Güncelleme : 20 Mart 2024 17:07

Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, Macaristan ve Avusturya ile hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek.

TFF, Galatasaray forması giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'nın A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı maçlar için aday kadroya eklendiği duyurdu.

"AKŞAM SAATLERİNDE KAMPA KATILACAK"

TFF'den yapılan açıklamada, " Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Millî Takımımızın aday kadrosuna dâhil edildi. 29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak. " ifadeleri kullanıldı.

Milli futbolcu yaşadığı sakatlık sonrası sarı-kırmızılı takımda henüz 11'de maça başlayamamıştı. Abdülkerim'in milli formayla Macaristan ve Avusturya maçlarında süre alması bekleniyor.