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    • 05 Ocak 2024 11:15 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 11:17

    Altay Bayındır'a Andre Onana'dan kötü haber

    Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber

    Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan ancak forma şansı bulamayan Altay Bayındır, Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası için milli takıma katılmasıyla kaleyi devralacaktı. Milli file bekçisine Kamerun'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

    Altay Bayındır&#039;a Andre Onana&#039;dan kötü haber
    Manchester United, Altay Bayındır, Andre Onana, Afrika Uluslar Kupası, Kamerun

    Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Altay Bayındır'a bir türlü forma şansı gelmedi. Onana'nın eleştirilen performansı ve yediği hatalı gollere rağmen teknik direktör Erik Ten Hag, Kamerunlu kaleciden vazgeçmedi.

    ALTAY BAYINDIR'A KÖTÜ HABER!

    Sezon başından bu yana takımında süre bulamayan ve yede kulübesine hapsolan milli kaleci Altay Bayındır, Andre Onana'nın Afrika Uluslar Kupası için Kamerun Milli Takımı kampına katılmasıyla kaleyi devralacaktı.

    İlk maçı için gün sayan milli file bekçisine kötü haber geldi.

    ONANA MİLLİ TAKIM KAMPINA GEÇ KATILACAK

    Kamerun Futbol Federasyonu ile görüşen Manchester United, Andre Onana'nın iki maçta daha forma giyip kampa öyle katılması konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi.

    Andre Onana'nın 8 Ocak'taki Wigan ve 14 Ocak'taki Tottenham maçlarında görev yaptıktan sonra milli takıma gitmesi bekleniyor.

    ERİK TEN HAG: " WİGAN MAÇINDA BİZİMLE OLACAK"

    Konuyla ilgili konuşan Erik Ten Hag; "Andre Onana için Kamerun Futbol Federasyonu ile sürekli konuşuyoruz. 14 Ocak'ta oynanacak Tottenham maçında bizimle olur mu bilmiyorum ama 8 Ocak'taki Wigan Athletic maçında kalede olacak." dedi.

    15 OCAK'TA KAMERUN'UN MAÇI VAR

    14 Ocak'taki Tottenham maçında forma giyme ihtimali de olan Onana, maçın ardından Fildişi Sahili'ne gidip 15 Ocak'ta Kamerun'un Gine ile oynayacağı maça çıkmak zorunda kalacak.

    Haberler>Futbol>Altay Bayındır'a Andre Onana'dan kötü haber
    Etiketler
    Manchester UnitedAltay BayındırAndre OnanaAfrika Uluslar KupasıKamerun
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