Sivasspor, Konyaspor'u tek golle geçti

27 Nisan 2024 17:54 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 18:11

Euro Club Index, Süper Lig'in 2023/24 şampiyonunu tahmin etti! ''102 puanla şampiyon olur''

Euro Club Index, Süper Lig'in 2023/24 şampiyonunu tahmin etti! ''102 puanla şampiyon olur''

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.

Yiğidolar zorlu maçtan 86. dakikada Rey Manaj'ın kaydettiği golle 1-0 galip ayrılarak yükselişini ve Avrupa kupaları yarışını sürdürdü.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 48 yaptı ve maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 36 puanla 15. sırada kaldı.

MANAJ GOL SAYISINI 22'YE YÜKSELTTİ

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında sahasında Konyaspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü Rey Manaj’dan geldi.

Maçın 86. dakikasında topla buluşan Manaj, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Arnavut oyuncu, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

27 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 22’ye çıkardı. Manaj 22 golün 4’ünü Ziraat Türkiye Kupası’nda kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada caza sahası içinde topla buluşan Turgunboev'in aşırtma vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

37. dakikada Camara orta sahada kazandığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

49. dakikada kazanılan serbest vuruşu Ziya Erdal kullandı. Ziya'nın ortasında Manaj'ın kafa vuruşunu Slowik topu kurtardı.

67. dakikada N'Jie'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Manaj'ın zayıf vuruşunda top kaleci Slowik'de kaldı.

69. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Damjanovic'in kafa vuruşunda kaleci Nikolic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içinde Ndao'nun önünde kaldı. Ndao'nun sert şutunda kaleci Nikolic topa sahip oldu.

86. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen top tekrar bu oyuncuda kaldı. Manaj, ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.