Son dakika! Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy tepkisi: "Skandal ve mobbing!"

21 Mart 2024 18:10 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:16

A Milli Takım kadrosunda bulunan Semih Kılıçsoy ve Ahmetcan Kaplan, Ümit Milli Takım'ın yarın İstanbul'da Gürcistan ile yapacağı özel maç ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile oynayacağı müsabakaların aday kadrosuna dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Milli Takım kadrosunda bulunan futbolcularımız Ahmetcan Kaplan ve Semih Kılıçsoy, 22 Mart Cuma günü İstanbul'da özel maçta Gürcistan ve 26 Mart Salı günü 2025 Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde deplasmanda İtalya ile mücadele edecek Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi.

ÜMİT MİLLİ TAKIM KAMPINA KATILACAKLAR

A ve Ümit Milli Takım aday kadroları belirlenirken yapılan bu planlamaya istinaden, iki futbolcumuz A Milli Takımımızın Macaristan ile oynanacak özel maç için Budapeşte'ye hareketinden önce, İstanbul'daki hazırlıklarına devam eden Ümit Milli Takımımızın kampına katılacak" denildi.

Beşiktaş forması giyen 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy ile Hollanda ekibi Ajax'ta top koşturan 21 yaşındaki Ahmetcan Kaplan, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmişti.

BEŞİKTAŞ'TAN SEMİH KILIÇSOY TEPKİSİ: "HİÇ Mİ BİR ŞEY DEĞİŞMEZ?"

Beşiktaş Kulübü'nde Feyyaz Uçar imzalı yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Aldığım habere önce inanmak istemedim. Sonra şaşkınlığımı ifade edecek söz bulamadım. Ülke futbolunda hiç mi bir şey değişmez? Milli Takımlarda üzülerek söylüyorum ki hocalar değişiyor, yönetimler değişiyor ama mantalite değişmiyor. Biz zamanında bunları yaşadık, biliyoruz. Değişen hiçbir şey yok. Tek kelime ile skandal. Yine diğer takım oyuncuları tercihen, Beşiktaşlı oyuncular mecburen oynatılmaya devam ediyor.

"ANTREMANLARA ALMAYACAKSANIZ NEDEN MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRDINIZ?"

Son yıllarda ülke futbolunun yetiştirdiği önemli değerlerden Semih Kılıçsoy 10 yaşından beri gol atıyor, hem milli takımlarda atıyor, hem bizim alt yaş gruplarının tamamında gol atıyor. Gelişime açık, hızlı öğrenen, fiziki olarak çok güçlü bir oyuncu. Yıllardır genç oyuncuların lig maçlarında forma şansı bulmaması, yabancı ya da yaşı ileri oyuncuların oynatılması büyük eleştiri konusu olurken, spor kamuoyu ve teknik adamlar gençlere forma şansı tanınmıyor diye yorumlar yaparken Semih Kılıçsoy, A Takımımızda ilk 11 çıkmaya başlamış, gollerini arka arkaya sıralamıştır. Formunun zirvesinde Semih Kılıçsoy, A Milli Takım davetiyle büyük moralle katıldığı kampta ne teknik ne taktik idmanlara alınmış, takımdan ayrı tutulmuştur. Kendini geliştirebileceği, görgü ve tecrübesini artıracağı antrenmanlara almayacaksanız neden milli takıma çağırdınız?

"ÜMİT MİLLİ TAKIM AÇIKLAMASI SIRADAN BİR BAHANE"

Ligin parlayan yıldızı, gençlerin ilham kaynağı olmuş bir oyuncuyu 5 dakika bile oynatabilmek sadece ona değil Türk futboluna verilecek en büyük ödül olurdu. Ümit Milli Takım planlamasına dahil edildiği açıklamasının sıradan bir bahane olduğu aşikardır. Bu kararın son dakikada alınmış içinde anlamı olan bir karar olduğuna inanmak istemiyoruz. Ama şüphelerimizi giderecek tek bir ipucu bulamıyoruz.

"GENÇ BİR OYUNCUNUN DUYGULARIYLA OYNAMA HAKKINI NEREDEN BULDUNUZ?"

Genç bir oyuncunun duygularıyla oynama hakkını nereden buldunuz? Milli Takım ülkenin takımıysa adil ve hakkaniyetli olun. Olamıyorsanız, vicdanlı davranın. Ümit Milli Takımda Semih’e ihtiyaç vardı cümlesiyle yapılacak açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir.

Morali bozulmuş, motivasyonunu kaybetmiş bir oyuncunun Ümit Milli Takıma ne kadar katkı sağlayabileceğini düşünüyorsunuz?

"YAPILAN MOBBİNG'DİR!"

Morali bozuk bir şekilde kafileden ayrılarak Ümit Milli Takıma geçen oyuncumuza yapılanın mobbing olduğu bir gerçektir. Bu kararı aldıranları kınıyoruz.

Türk futboluna genç oyuncu yetiştirmeye ve onlara forma vermeye devam edeceğiz.”