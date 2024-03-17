Sergen Yalçın'dan Beşiktaş taraftarına sitem!

17 Mart 2024 03:47 - Güncelleme : 17 Mart 2024 03:47

Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından konuştu. Yalçın, yaptığı konuşmada Beşiktaş taraftarına da sitemde bulundu.

"DAHA İYİ AĞIRLANMAK İSTERDİM"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yalçın, "Rakip takımla ilgili sorulara cevap vermek istemiyorum. Oranın bir hocası, başkanı, yönetimi var. Ben Antalyaspor'un teknik direktörüyüm. Şu anda orayla ilgili yorum yapmam çok doğru olmaz Burada daha iyi ağırlanmak isterdim, pandemi sezonunda burada kupalar kazandık. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın, yarın yoksun." dedi.

"BUGÜN ŞANS BİZDEN YANAYDI"

Sergen Yalçın ayrıca, "İlk yarı tamamen bizim kontrolümüzde geçen bir ilk yarıydı. Çok iyi oynadık, geçişleri çok iyi yaptık, merkezi çok iyi kullandık. İlk attığımız gol ders sayılabilecek bir goldü. Penaltı pozisyonunu görmedim. Başlangıçta yediğimiz şok gol beklemediğimiz bir zaman diliminde geldi. Tüm takımı demoralize etti. İkinci yarı rakip bizden daha iyi oynadı. Pozisyonlar buldu, goller bulabilirdi. Bunlar olabiliyor futbolda. Bugün şans bizden yanaydı. Kısıtlı bir kadroyla iyi mücadele ediyoruz. Aylardır aynı oyuncularla oynuyoruz. Bugün Antalyaspor camiası olarak sıralamadaki yerimizi koruduk. Şartlar mümkün olursa sezonu ilk 10'da bitirmek istiyoruz." diye konuştu.