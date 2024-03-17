Arda Güler'in şutuna Ancelotti'den övgü: O bir gol!

17 Mart 2024 01:30 - Güncelleme : 17 Mart 2024 01:33

Milli oyuncu Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor. LaLiga’nın 29. haftasında Real Madrid, Estadio El Sadar’da Osasuna’nın konuğu oldu.

Mücadelenin 85. dakikasında oyuna giren Arda Güler, yılın golüne çok yaklaştı. Vinicius Junior’un yerine oyuna dahil olan oyuncu, 90+4. dakikada orta sahadan etkili bir şut çıkardı. Genç futbolcunun vuruşunda top üst direkten döndü.

'BÖYLE OYUNCU GÖRMEDİM'

Bu maçın ardından ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in Osasuna maçında yarı sahadan çektiği ve direkten dönen şutu değerlendirdi.

Arda'nın büyük bir yetenek olduğunu söyleyen Ancelotti, şunları dedi:

Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim.

'ŞUT DEĞİL BİR GOL'

Ayrıca Ancelotti, şu ifadeleri kullandı:

Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim nazarımızda o şut bir gol.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Vinicius Junior’un golüyle eflatun-beyazlılar öne geçti. Hızlı cevap veren ev sahibi Osasuna ise 7. dakikada skoru yeniden eşitledi.

Ancak hız kesmeyen Real Madrid, 18. dakikada Dani Carvajal’ın golüyle yeniden öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda ise Madrid ekibi 61’de Brahim Diaz ve 64’te Vinicius Junior’un skoru 4-1’e getirdi. Osasuna, 90+1’de bulduğu golle farkı 2’ye indirdi.

Mücadelede başka gol olmayınca Real Madrid, sahadan 4-2 galip ayrıldı.