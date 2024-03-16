16 Mart 2024 06:02 - Güncelleme : 16 Mart 2024 06:02
Arda Güler İspanya'nın gündeminde! Basında en ön sırada yer aldı
Geçen hafta Real Madrid formasıyla ilk golünü atan Arda Güler, İspanya'da gündem oldu. Geleceğin en yetenekli oyuncuları arasında gösterilen milli oyuncunun fotoğrafı en önde yer aldı.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
Real Madrid formasıyla geçtiğimiz günlerde ilk golünü Celta Vigo ağlarına gönderen Arda Güler, İspanya'nın gündeminden düşmüyor. 19 yaşındaki oyuncu, bu golüyle İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca tarafından onurlandırıldı.
EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULARI SIRALANDI
Marca, Real Madrid formasıyla en çok gol atan futbolcuları sıraladı ve kapakta Arda Güler'i kullandı.
Gazetede, "Arda Güler, Real Madrid tarihinde gol atan 416. futbolcu oldu." ifadeleri yer aldı.
416 kişilik listede Cristiano Ronaldo attığı 451 golle ilk sırada yer alıyor.
İşte Marca'nın manşeti:
Kaynak: TGRT Haber