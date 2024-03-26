AK Parti’yi destekledi, disiplin kuruluna gönderildi

26 Mart 2024 13:41 - Güncelleme : 26 Mart 2024 13:46

AK Parti’yi ve partinin İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’u destekleyici ifadeleri sonrasında disiplin kuruluna gönderildiğini sosyal medyadan öğrenen Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, açıklamalarda bulundu. Akyüz, partisinin AK Parti ile tekrardan ittifak kurması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının geri çekilerek Murat Kurum’un desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Hatay’da CHP lehine İşçi Partisi adayının geri çekildiğini hatırlatan Akyüz, Ekrem İmamoğlu’nun 5 yıl içinde yeterli projelere imza atmadığını bu sebeple Murat Kurum’un kazanması için ve Yeniden Refah Partisi’nin gelecek planları açısından ittifakın tekrardan kurulması gerektiğini söyledi.

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Disiplin kuruluna sevk edilmesi hakkında konuşan Akyüz, “Çok ciddi bir şey değil benim açımdan. Niye? Yanlış bir şekilde haksız bir yere disiplin kuruluna sevk ettiler. Ekrem İmamoğlu'nun kazanmaması, Murat Kurum'un kazanması yönünde, ittifakın devam etmesi gerektiğini, kendi görüşümüzü beyan etmişsek, böyle bir durumun bir disiplin konusu olduğunu ben düşünmüyorum. Bir yanlış yapılmış, bu yanlıştan da dönüleceğini zannederim” dedi.

“BÖYLE BİR YOL TUTTURMUŞUZ”

Partisinin ittifak masasına yeniden oturması gerektiğini savunan Akyüz, “Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi gibi partiler, AK Parti düşmanlığı üzerine gittiler, hiç bir olamayacakları CHP ile, bütün dünya görüşleri farklı olan CHP ile birlikte hareket ettiler, ittifak yaptılar ve yok olup gittiler. Eğer Yeniden Refah Partisi de bu yolu izleyecekse, zaten bu partiyi biz kurarken Saadet Partisi'nin yanlışlarından dolayı kurduk, Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, AK Parti düşmanlığı bize kazandıran bir şey değildir, aksine bu yanlış bir şey. Rahmetli Erbakan hocam eğer hayatta olsaydı, mutlaka AK Parti'yle bir diyalog içerisinde, bir hizmet anlayışı içerisinde, bu hizmetlerin nasıl daha iyi yapılabilirliği noktasında, beraber ittifak yapıp, ülkeyi en iyi şekilde idare etmenin bir yoluna bakardı. Şimdi biz bunu yapmıyoruz. AK Parti düşmanlığı, AK Parti'ye muhalefet, Tayyip Erdoğan'a muhalefet, böyle bir yol tutturmuşuz bu yanlış bir şey. Tekrar bizim politikalarımızı gözden geçirip, yeniden ittifakın devam ettirilmesi ve İstanbul'dan adayımızın mutlaka çekilmesi, Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un kazanması için yol izlemenin doğru olacağına inanıyorum” diye konuştu.

"SAADET PARTİSİ GİBİ YOK OLUP GİDERLER DİYORUM"

İttifak kurulmadığı takdirde partinin biteceğini öngördüğünü belirten Akyüz, “Siyaset akıl işidir. Akıllı bir siyaset yürütmek lazım. Biraz bu konuda arkadaşların hatalı davrandıklarını, yanlış düşündüklerini ön görüyorum. Bu konuları düşünememişler veya işin içinde başka bir şey var. Bunu anlamak, yani akılla anlamak mümkün değil. Yeniden Refah Partisi, özellikle genel başkanımız Fatih Erbakan, İstanbul adayımızı geri çeksin, milletin bizden beklediğini yapsın. Bu kendisi açısından da partinin geleceği açısından da önemli. Eğer bunu yaparsa, milletin gözünde kahraman olur, eğer bunu yapmasa da biz de tıpkı Saadet Partisi gibi yok olup gideriz. Ekrem İmamoğlu'nu kazandırma siyaset değildir. Böyle siyaset olmaz, derhal bunlar yeniden ittifak konusunu gözden geçirsinler, ittifaka yeniden dahil olsunlar, İstanbul adayını geri çeksinler. Böyle yaparlarsa milletin gözünde kahraman olurlar. Eğer bunu yapmazlarsa da millet bunları affetmez. Saadet Partisi gibi yok olup giderler. Onun dışında ben Yeniden Refah Partili olarak, bir MKYK üyesi olarak ben partimin bu durumlara düşmesini istemiyorum” şeklinde konuştu.