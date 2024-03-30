Deprem uzmanından 7.2 büyüklüğünde deprem uyarısı: "Bölge en tehlikeli olanı"

30 Mart 2024 11:27 - Güncelleme : 30 Mart 2024 11:30

AFAD'ın verdiği bilgiye göre, saat 03.25 sıralarında merkez üssü Elazığ Merkez olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 13,8 kilometre olarak kaydedildi.

Vatandaşların büyük korku yaşadığı deprem aynı zamanda Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Batman illerinden de hissedildiği öğrenildi.

Gece saatlerinde telaşa neden olan deprem sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz'den açıklama geldi. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR DEPREM BEKLEMİYORUZ"

Artçı deprem olduğunu belirten Tüysüz, "24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin etki alanı içindeki bir bölge. Artçı deprem olarak değerlendirmek mümkün. Bölge hem 2020 depremiyle hem de geçtiğimiz yıl yaşadığımız 6 Şubat depremiyle sıkışan ve gerilen bir bölge. 2020'de enerjisi boşaldığı için büyük bir deprem beklemediğimiz bir yöre" ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE EN TEHLİKELİ GÖRDÜĞÜMÜZ FAY HATTU YEDİSU"

Deprem uyarısında bulunan Tüysüz, "Bölgede en önemli ve tehlikeli olarak gördüğümüz Bingöl Yedisu fayı var. Kuzey Anadolu fayının 1700'lü yıllardan bu yana kırılmamış o yöredeki en önemli parçası. 7,2 büyüklüğünde bir deprem üretme olasılığı var. Ancak bu depremin onunla bir bağlantısı yok. Yedisu fayı Elazığ'ın biraz doğusundan Karlıova'ya doğru uzanan bir fay parçası. Bunun üzerinde bir deprem beklentimiz var. Onun dışında yöre riskli bir bölge. Çok sayıda fay parçası barındıran bir bölge. En fazla dikkat edilmesi gereken yörelerden bir tanesi." dedi.