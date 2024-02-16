En düşük işçi maaşı 35 bin lira! Yüksek zamma davul zurnalı kutlama...

16 Şubat 2024 12:09 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 12:16

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışanlarını mutlu etmek istediklerini bu yüzden de en düşük ücretin 35 bin 40 lira olduğunu belirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin en borçlu belediye olduğu iddialarına da değinen Büyükakın, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesini borç batağına batıran sizsiniz. Borç yönetimi sayesinde işçilerimin yüzünü güldürebiliyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin mali yapısı en sağlam belediyesidir. Hazine'den başka kimseye borcumuz yok. Bankaları ve diğer borçları eklediğimizde en borçlu belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Sigortasını, vergisini ödeyemeyen ve kapısına haciz dayanan bu zihniyetteki belediyeler ortada."

EN DÜŞÜK ÜCRET 35 BİN 40 LİRA

Büyükakın, personelden gelen talep sonrası 1000 lira daha artış yapılmasıyla en düşük ücretin 35 bin 40 lira olduğunu belirterek, "Peygamberimiz, 'İşçinin alnın teri kurumadan hakkını verin' diyor diyen Büyükakın, "Sizi ötekiler olarak hiç görmedik. Beraber yürüdüğümüz yol arkadaşlarımız olarak gördük. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayalım dedik. Türkiye'nin en iyi anlaşmalarını yaptık. Yüzü gülen işçi vatandaşa hizmet ederken de onları mutlu eder. Sizi enflasyona ezdirmeyen, elimizdeki imkanların en iyi olacak şekilde düzenleme yaptık. En düşük maaşın 34 bin 40 TL olacak şekilde bir düzenleme yaptık. Personelden gelen artış talebine sonrası bin TL daha artış yaparak en düşük ücreti 35 bin 40 TL yaptık" dedi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da hiç kimseyi ayırt etmeden, her üyeyi kutsal görerek çalıştıklarını belirterek, "Her sıkıntıda yanımızda olan ve yoldaş olmaktan onur duyduğum Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Protokolün kentimiz ve emekçilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Muharrem Subaşı da sözleşmenin hayırlı olmasını temenni etti.

İMZALAR ATILDI

Konuşmaların ardından sözleşme, Büyükakın, Ersoy ve Subaşı tarafından imzalandı.

Protokol ile 2023 ücretlerine taban iyileştirilmesi yapıldıktan sonra tüm yevmiye ve sosyal haklara zam yapıldı.

Protokolün imza tarihi olan 15 Şubattan geriye dönük farkların ödemesi de yapılacak.

DAVUL ZURNALI KUTLAMA

1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak olan zammı çalışanlar davul zurna eşliğinde halaylarla kutladı. Sözleşme kapsamındaki tüm çalışanlara her ay aile yardımı adı altında bin 729,45 TL ödeme yapılacak. Böylelikle yapılan sözleşme ile Büyükşehir'de en düşük net ücret 35 bin 40 TL oldu.

YOL YEMEK ÜCRETLERİNDE ARTIŞ

Büyükşehir, İSU ve Belde AŞ'de çalışan personeli ilgilendiren toplu sözleşmede işçilerin en düşük günlük ücreti 640 TL'den bin 130 liraya çıkarıldı.

Bu artışa ilave olarak 92 TL olan yemek ücreti 157 TL'ye yükseltildi. 50 TL olan yol ücreti de 80 TL oldu.