Göcek kayalıkları sonu oldu! Köpeğiyle yürüyüşe çıkmıştı

27 Nisan 2024 16:31 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:37

Muğla'nın Fethiye ilçesinde B.D. isimli 32 yaşındaki kişi köpeğiyle çıktığı yürüyüşte 100 metre yüksekten düştü.

Fethiye’nin Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiindeki olayda oğluna uzun süre ulaşamayan 59 yaşındaki Babası S.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarın üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede yaptığı arama çalışmasında B.D’yi kayalıkların üzerinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde B.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. B.D’nin cansız bedeni bulunduğu yerden ekipler tarafından çıkartılarak, Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.