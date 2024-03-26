26 Mart 2024 14:40 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:46
Hatay'da korkunç kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaza, Payas – Dörtyol karayolu Özerli Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Kaza, otomobille tırın çarpışması sonucu meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi öldü, 2 yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı