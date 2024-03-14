İETT şoförünü göğsünden bıçakladı: Korkunç anlar kamerada

14 Mart 2024 10:07 - Güncelleme : 14 Mart 2024 10:20

Kayaşehir ile Yenibosna arasında seyir halinde olan İETT otobüsünün şoförü Mahmut Murat K. ile yolda ilerleyen bir otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Otomobilin sürücüsü ve yanındaki oğlu, Kayaşehir Polis Merkezi durağında araçlarından inerek otobüse bindi.

ŞOFÖRÜ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Baba ve oğlu otobüsün sürücüsü Mahmut Murat K'ye saldırırken araya giren bazı yolcular saldırganları durdurmaya çalıştı. Bu esnada otomobil sürücüsünün oğlu Mahmut Murat K'yi göğsünden bıçakladı.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan şoförün genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin yoğun bakım servisinde sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan baba ve oğlu polislerce gözaltına alındı. Şüpheli baba ile oğlunun şoföre saldırı anı ise otobüsteki güvenlik kamerasınca kayda alındı.