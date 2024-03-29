İstanbul Boğazı gemi trafiği geçici bir süre durduruldu

29 Mart 2024 22:52 - Güncelleme : 29 Mart 2024 22:54

İstanbul Boğazı, Türkiye'nin en önemli su yollarından biri olarak sürekli bir gemi trafiğine sahiptir. Ancak son gelen bilgilere göre, bu trafiğe geçici bir ara verilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması sebebiyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle askıya alındı.

Bu önlemin deniz güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaları önlemek amacıyla alındığı düşünülüyor. Gemi sahipleri ve denizciler, bu geçici kısıtlamaya dikkat etmeli ve gerekli tedbirleri almalı.