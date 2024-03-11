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11 Mart 2024 00:35 - Güncelleme : 11 Mart 2024 00:39

İstanbul'da park halindeki araca kurşun yağdı: 1 ölü, 1 yaralı

Beylikdüzü'nde dehşet verici bir olay gerçekleşti. 2 motosikletli, park halindeki bir araca kurşun yağdırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul&#039;da park halindeki araca kurşun yağdı: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul’da park halindeki araca kurşun yağmurunda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi park halindeki bir araca kurşun yağdırdı. Araçta 3'ü kadın 4 kişi bulunuyordu. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralanan Suayip A. ve İdil B. isimli kadına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suayip A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da park halindeki araca kurşun yağdı: 1 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

"ARACA İKİ KIZ BİR ERKEK BİNERKEN TARADILAR"

Olayı gören Ömer Kahraman isimli vatandaş, "Biz arka araçtaydık. Motosikletli araçlar gelip önümüzden geçti. Önümüzdeki araca iki kız bir erkek binerken taradılar. Biz araçla arkaya doğru kaçmaya çalışırken onlar da Esenyurt tarafına doğru kaçtılar. Kafamızı eğdiğimiz için fazla göremedik” dedi.

Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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