İstanbul'da park halindeki araca kurşun yağdı: 1 ölü, 1 yaralı

11 Mart 2024 00:35 - Güncelleme : 11 Mart 2024 00:39

İstanbul’da park halindeki araca kurşun yağmurunda bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Mehmetçik Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi park halindeki bir araca kurşun yağdırdı. Araçta 3'ü kadın 4 kişi bulunuyordu. Saldırıda 2 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri gelene kadar vatandaşlar yaralanan Suayip A. ve İdil B. isimli kadına müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Suayip A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ARACA İKİ KIZ BİR ERKEK BİNERKEN TARADILAR"

Olayı gören Ömer Kahraman isimli vatandaş, "Biz arka araçtaydık. Motosikletli araçlar gelip önümüzden geçti. Önümüzdeki araca iki kız bir erkek binerken taradılar. Biz araçla arkaya doğru kaçmaya çalışırken onlar da Esenyurt tarafına doğru kaçtılar. Kafamızı eğdiğimiz için fazla göremedik” dedi.

Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.