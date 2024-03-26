İstanbul'da sağlam bina kalmayacak: Büyük yıkımda binlerce bina yerle bir olacak... İşte ilçelerin sağlamlık verileri

26 Mart 2024 14:07 - Güncelleme : 26 Mart 2024 14:27

Türkiye'de yaşanması beklenen Büyük İstanbul depreminde korkutan senaryoyu deprem uzmanı Serkan İçelli, sosyal medyada hesabından paylaştı. Verilere göre; megakentte 6.5 büyüklüğünde yaşanacak bir depremde sağlam bina kalmayacak. 16 milyonluk kent adeta taş yığınına dönüşecek. İşte olası İstanbul depreminde ağır hasarlı ve yıkılacak bina sayısı...

BÜYÜK YIKIM

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, İstanbul'da yaşanacak depremde yıkılacak binaların verilerini paylaştı. İçelli, yaptığı paylaşımda, "M=6,5 büyüklüğünde olacak #marmara #istanbul #deprem i sonucu Yıkım ve Ağır hasar görecek bina sayılarını gösterir tablodur. İstanbul Büyükşehir belediyesinin verileri kullanılarak İlçe bazlı spectral ivme değerleri ile riskli binaların algoritmasını kurarak hazırladık." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK BİNANIN YIKILACAĞI İLÇE: FATİH

İstanbul için paylaşılan tabloya göre, 6,5 büyüklüğünde bir depremin yaşanması halinde 1.324 binanın yıkılması, 3.516 binanın ise ağır hasar görmesi beklentiler arasında yer alıyor. Tahminlere göre paylaşılan ilçe ilçe verilerde, en riskli bölge 200 yıkılacak bina ve 340 ağır hasara görecek bina sayısıyla Fatih olurken, en güvenilir bölge ise 2 yıkılacak bina ve 11 ağır hasar görecek bina sayısıyla Çekmeköy oldu.