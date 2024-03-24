İzmir'de kadına şiddet kamerada... Sokak ortasında tekme tokat darp

24 Mart 2024 08:37 - Güncelleme : 24 Mart 2024 08:49

Yurdun en doğusundan en batısına kadar her bölgeden kadına yönelik şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Utandıran görüntülerin adresi bu kez İzmir oldu.

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre olay Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddialara göre aralarında gönül ilişkisi olan çift, sokak ortasında bilinmeyen bir nedenden tartışmaya başladı.

Bir süre sonra kaba kuvvete başvuran erkek şahıs, kadını darbetmeye başladı. Yanlarındaki diğer kişinin sakinleştirmeye çabalarına rağmen saldırgan kadını önce tokatladı ardından da tekmeledi.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA YERE DÜŞÜRDÜ

Saldırı karşısında önce şoka uğrayan uğrayan kadın ardından sinirlenerek yanlarında hark halinde olan otomobilin camlarını yumrukladı. Bunun üzerine şahıs daha da hiddetlenerek bir darbe daha vurduğu kadını yere düşürdü.

Yaşanan kadına şiddet vakası bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, şahsın 2 şahsın darbedilen kadının başında beklediği daha sonra bir kişinin daha yanlarına gelerek şahıslarla diyaloğa girdiği görüldü.