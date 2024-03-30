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30 Mart 2024 00:04 - Güncelleme : 30 Mart 2024 00:04

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kontrolden çıkan aracın tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kaza, Muratlı-Büyükkarıştıran yolu üzerinde Muratlı yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, R.A. (54) idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı - 1. Resim

Kazada araç sürücüsü R.A. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerinde gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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