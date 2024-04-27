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27 Nisan 2024 22:18 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 22:32

Son dakika! Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor: Korkutan bir deprem daha!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor: Korkutan bir deprem daha!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü  Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldiğini bildirdi. 3.2 büyüklüğündeki deprem yerin 5 kilometre altında kaydedildi.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden olurken, depremin çevre yerleşim yerlerinde de hissedildiği öğrenildi. Depremin merkez üssü ise Göksun ilçesi olarak kaydedildi.

Son dakika! Kahramanmaraş sallanmaya devam ediyor: Korkutan bir deprem daha! - 1. Resim

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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