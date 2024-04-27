Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın: 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim!

27 Nisan 2024 23:10 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 23:16

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda akşam saatlerinde 2 katlı bir tekstil deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak’ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda çıktı. Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.