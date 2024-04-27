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27 Nisan 2024 23:10 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 23:16

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın: 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim!

İzmir’de Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın çıktı. Büyük yangında 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim oldu. Ekipler yangını söndürmek için seferber oldu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda akşam saatlerinde 2 katlı bir tekstil deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın: 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim! - 1. Resim

ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı Veysel Çıkmaz Sokak’ta bulunan 2 katlı tekstil deposunda çıktı. Deponun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın: 2 katlı tekstil deposu alevlere teslim! - 2. Resim

Gökyüzünü kaplayan dumanlar metrelerce uzaklıktan görünürken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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