60 yaşındaki Alejandra Marisa Rodriguez bir ilke imza attı! Güzellik yarışmasında rakiplerini solladı

27 Nisan 2024 15:42 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:00

60 yaşında Arjantina'nın başkenti Buenos Aires'te düzenlenen güzellik yarışmasına katılan Alejandra Marisa Rodriguez, görüntüsüyle sosyal medyayı salladı.

60 YAŞINDAKİ ALEJANDRA MARİSA RODRİGUEZ BİR İLKE İMZA ATTI!

Yaş tabusunu kıran Alejandra Marisa Rodriguez, 60 yaşında bir güzellik yarışmasını kazanarak bir ilke imza attı. Rodriguez, bununla sınırlı kalmadı. Eğer mayıs ayında Arjantin çapındaki yarışmayı da (Miss Universe Argentina) kazanırsa eylül ayında Meksika'da yapılacak olan Kainat Güzellik Yarışması'na katılma hakkı kazanacak. Avukat ve aynı zamanda gazeteci olan 60 yaşındaki kadını gören ise inanamadı.

Sağlıklı beslenen kadın, düzenli spor yaptığını karbonhidrat tüketmediğini ve hayatında stresten toksik ilişkilerden uzak kaldığını vurguladı. Rodriguez, "Büyük bir heyecan duyuyorum çünkü kadınların sadece fiziksel güzellik değil başka değerlere de sahip olduğu yeni bir süreci başlatıyoruz" dedi.