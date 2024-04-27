Sertap Erener Estetikle Seda Sayan oldu! Pes dedirten operasyon

27 Nisan 2024 13:09 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 13:27

60 yaşındaki Sertap Erener, yüz askısı operasyonu oldu. Yüzünü yukarı doğru gerdiren Erener, dolu ve botoksla destelemeler yaptı. Ünlü şarkıcının o anları sosyal medyada da paylaşıldı. Hayranları, Erener'in operasyondan sonra tanınmaz halde olduğuna dair yorumlarda bulundu.

SERTAP ERENER ESTETİKLE SEDA SAYAN OLDU!

60 yaşına özel klip için kamera karşısına geçen Erener'in o anları sosyal medyada paylaşıldı. Yeni yaş yeni klipe bir de yeni bir yüz eklendi. Erener'i gören hayranları tanıyamadı. Eski şarkısı Mecbursun'u yeniden seslendiren şarkıcının yeni yüzü Son 10 yıldır düzenli olarak yüz askısı operasyonu yapan Seda Sayan'a benzetildi.