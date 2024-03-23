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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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23 Mart 2024 21:21 - Güncelleme : 23 Mart 2024 21:21

Kızılcık Şerbeti Pembe'nin eşinden set ziyareti

Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı Pembe karakteriyle beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu'nun eşi seti ziyaret etti. Eşiyle birlikte poz veren Taşçıoğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı.

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Kızılcık Şerbeti Pembe&#039;nin eşinden set ziyareti

Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe rolüyle yer alan Sibel Taşçıoğlu'nun eşi sete sürpriz bir ziyarette bulundu. 

KIZILCIK ŞERBETİ PEMBE'NİN EŞİNDEN SET ZİYARETİ 

Cuma günü yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Sibel Taşçıoğlu'nun oynadığı Pembe karakteriyle Müjde Uzman'ın oynadığı Alev karakterinin birbiriyle kavgası bölüme damga vurmuştu. Taşçıoğlu bugün sosyal medya hesabından ise eşi Murat Kolçak Köstendil'in yaptığı set ziyaretinden kareyi paylaştı. Dizide Nursema karakterini oynayan Ceren Karakoç'un da dahil olduğu kareye beğeni yağdı. 

Kızılcık Şerbeti Pembe'nin eşinden set ziyareti - 1. Resim

 

Kızılcık Şerbeti Pembe'nin eşinden set ziyareti - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber.com
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