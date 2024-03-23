23 Mart 2024 21:21 - Güncelleme : 23 Mart 2024 21:21
Kızılcık Şerbeti Pembe'nin eşinden set ziyareti
Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı Pembe karakteriyle beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu'nun eşi seti ziyaret etti. Eşiyle birlikte poz veren Taşçıoğlu'nun paylaşımına beğeni yağdı.
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: TGRT Haber.com
Başrolünde Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe rolüyle yer alan Sibel Taşçıoğlu'nun eşi sete sürpriz bir ziyarette bulundu.
KIZILCIK ŞERBETİ PEMBE'NİN EŞİNDEN SET ZİYARETİ
Cuma günü yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde Sibel Taşçıoğlu'nun oynadığı Pembe karakteriyle Müjde Uzman'ın oynadığı Alev karakterinin birbiriyle kavgası bölüme damga vurmuştu. Taşçıoğlu bugün sosyal medya hesabından ise eşi Murat Kolçak Köstendil'in yaptığı set ziyaretinden kareyi paylaştı. Dizide Nursema karakterini oynayan Ceren Karakoç'un da dahil olduğu kareye beğeni yağdı.
Kaynak: TGRT Haber.com