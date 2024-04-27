Arbedede yere düşmüştü... AK Partili meclis üyesi istifa etti

27 Nisan 2024 16:56 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:57

Kocaeli'de İzmit Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çalışanları karşı karşıya gelmişti. İzmit Belediyesi ekibi ile gelen grupta yer alan bir kişi, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Efe'ye fiziki müdahalede bulundu. İttirilen Efe yere düştü.

Yere düştükten sonra tepkisi abartılı bulunan Efe daha sonrasında eleştirilerin hedefi oldu. Olay sonrası AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı da İbrahim Efe hakkında disiplin süreci başlattığını duyurdu.

Bugün ise AK Parti İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe, görevinden ve partiden istifa ettiğini duyurdu.

"YENİK DÜŞTÜM, DÜŞÜRÜLDÜM"

Efe sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Herkes sonuca baktı. Sebebi kimse sormadı olsun varsın sormasınlar. Arsızlık etmedim, yüzsüzlük etmedim, hırsızlık yapmadım. Sevgili dostlarımızın yüzünü yere düşürecek hiç bir işin içinde olmadım. Bölge parti etnik köken gözetmeksizin herkesin iyi ve kötü gününde her haline ve her şeyine rağmen zaman mefhumu gözetmeden her şartta hizmet ettim. Her zaman olduğu gibi vatandaşımıza hizmet adına gelişen bir olayda anlık öfke kontrolüne yenik düştüm...Düşürüldüm...

"KİMSEYE KIRGIN YA DA KIZGIN DEĞİLİM"

Sonrasında gelişen olaylar şahsıma özellikle ailemi hakikaten çok etkiledi. Bizimde insan olduğumuzu unutulduğu, hislerimiz duygularımızı hiçe sayıldığı, kamuoyunda bu denli linç girişiminin yapılması bizi derinden yaraladı. Yaşanan olaylar bizleri asla Yolumuzdan döndüremez kimseye kırgın ya da kızgın değilim ama süreçte duruş gösteren dost ve arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Ne kadar gariptir başka başka videoların yayınlandığı konular bile bu kadar gündem olmadı. Bu sebeple ailemin ve partimin daha fazla zarar görmemesi adına İzmit Belediyesi meclis üyeliğinden ve gönül verdiğim partimden istifa ediyorum"