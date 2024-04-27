Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Merkez Bankası Başkanı'nı kabul etti

27 Nisan 2024 21:48 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 21:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan kabulde, Libya’nın birlik ve bütünlüğünün, Libya halkının huzur ve refahının sağlanmasının Türkiye’nin önceliklerinden biri olduğunu ve Libya’da sürdürülebilir ve kalıcı bir siyasi çözümün sağlanması için Türkiye’nin katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.