Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'a gidiyor! Ana gündem: Gazze

27 Nisan 2024 13:57 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 14:05

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da İslam İşbirliği ve Arap Ligi'nin oluşturduğu Temas Grubu toplantısı gerçekleştirilecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu toplantıya katılma üzere Riyad'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi’nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere 28-29 Nisan 2024 tarihlerinde Riyad'ı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız ziyaret vesilesiyle çeşitli ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir"