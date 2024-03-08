İstanbul yarışında son durum... Kamuoyu Araştırmacısı anket sonuçlarını paylaştı

08 Mart 2024 23:24 - Güncelleme : 08 Mart 2024 23:28

Türkiye'nin üç büyük şehrindeki yarışı, Kamuoyu Araştırmacısı Murat Karan TGRT Haber canlı yayınında değerlendirdi. İzmir, Ankara ve İstanbul, yerel seçimlere doğru giderken İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içerisinde yaşanan iç karışıklıklar bazı ilçelerde oy kayıplarını beraberinde getiri.

İzmir'de, CHP'nin bazı ilçelerdeki kayıplarına rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında hala ana muhalefet partisi olarak öne çıktığı gözlemlendi. Karan'ın açıklamasına göre, parti içi çatışmalar ve karışıklıklar olsa da, İzmir'deki genel eğilim CHP'nin lehine devam ediyor.

Ankara'da ise durum Mansur Yavaş'ın lehine daha farklı. CHP adayı Mansur Yavaş, en yakın rakibi Turgut Altınok'a fark atmış durumda.

İSTANBUL'DA YARIŞ BAŞA BAŞ!

İstanbul'un durumu ise daha kıran kırana. 2019 yerel seçimlerinde yaşanan başa baş yarış, bu dönemde de devam ediyor. "İstanbul'da şu anda yüzde 42'ye 42 gibi bir durum söz konusu" diyen Karan son İBB'deki yarışı su sözlerle açıkladı:

"İstanbul'da ise yarış 2019'un 31 Mart'ı gibi. Şu anda başa baş bir durum söz konusu. Yüzde 42'ye 42 bir durum devam etmekte. Bir önceki seçimde Sayın Kılıçdaroğlu'na oy vermiş olan yüzde 52'lik seçmen muhalefet partilerden geliyordu.

Partilerin kemik olaylarından görüyorduk. DEM Parti, İYİ Parti ve diğer muhalif partilere oy verenlerin 3'te 1'i kendi partisine oy vermeyi düşünüyor ama geriye kalan 3'te 2'si İmamoğlu'na oy verme eğiminin olduğunu görüyoruz."